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Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках»

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Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия представила проект резолюции Совета Безопасности ООН по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом сообщает ТАСС.

«Несколько часов назад мы представили проект резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках», — сказал Полянский.

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что ЕС проигнорировал причастность США к взрывам на «Северных потоках».

Также председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил взыскать ущерб за взрывы «Северных потоков» с иностранных компаний в России.

Сообщалось, что МИД Китая также призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков».

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