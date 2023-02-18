Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия представила проект резолюции Совета Безопасности ООН по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом сообщает ТАСС.

«Несколько часов назад мы представили проект резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках», — сказал Полянский.

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что ЕС проигнорировал причастность США к взрывам на «Северных потоках».

Также председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил взыскать ущерб за взрывы «Северных потоков» с иностранных компаний в России.

Сообщалось, что МИД Китая также призвал провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков».