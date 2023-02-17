Евродепутат Уоллес: ЕС проигнорировал причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес напомнил, что страны Европейского союза проигнорировали информацию о причастности Соединённых Штатов к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По мнению депутата, взрыв на газопроводах можно считать преднамеренной террористической атакой на критическую инфраструктуру Европы.

«Неужели ЕС стал настолько покорным империи США, что вы даже не можете спросить их, сделали ли они это», — приводит слова Уоллеса РИА Новости.

Он назвал ЕС из-за этого «посмешищем».

Россия запросила на 22 февраля заседание Совбеза ООН в связи с появлением новой информации о подрыве трубопроводов «Северный поток».

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США.

В Белом доме и ЦРУ назвали эту информацию «ложью» и «вымыслом».