Узнать больше

Евродепутат Уоллес: ЕС проигнорировал причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес напомнил, что страны Европейского союза проигнорировали информацию о причастности Соединённых Штатов к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Евродепутат Уоллес: ЕС проигнорировал причастность США к взрывам на «Северных потоках»
  • РИА Новости

По мнению депутата, взрыв на газопроводах можно считать преднамеренной террористической атакой на критическую инфраструктуру Европы.

«Неужели ЕС стал настолько покорным империи США, что вы даже не можете спросить их, сделали ли они это», — приводит слова Уоллеса РИА Новости.

Он назвал ЕС из-за этого «посмешищем».

Россия запросила на 22 февраля заседание Совбеза ООН в связи с появлением новой информации о подрыве трубопроводов «Северный поток».

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США.

В Белом доме и ЦРУ назвали эту информацию «ложью» и «вымыслом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить