Россия передала США ноту протеста из-за расширения вовлечённости в украинский конфликт
- РИА Новости
В переданной послу ноте протеста Москва подчеркнула, что накачка ВСУ вооружениями и передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры доказывают «несостоятельность и лживость утверждений американской стороны», что Вашингтон не является стороной конфликта.
Для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины, заявили в МИД России.
Как ранее заявила представитель МИД России Мария Захарова, слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму являются доказательством прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт вокруг Украины.