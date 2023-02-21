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Россия передала США ноту протеста из-за расширения вовлечённости в украинский конфликт

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Посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России 21 февраля. Ей сделан демарш в связи с тем, что вовлечённость Соединённых Штатов в боевые действия в зоне украинского конфликта лишь расширяются.
Россия передала США ноту протеста из-за расширения вовлечённости в украинский конфликт
  • РИА Новости

В переданной послу ноте протеста Москва подчеркнула, что накачка ВСУ вооружениями и передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры доказывают «несостоятельность и лживость утверждений американской стороны», что Вашингтон не является стороной конфликта.

Для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины, заявили в МИД России.

Как ранее заявила представитель МИД России Мария Захарова, слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму являются доказательством прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт вокруг Украины.

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