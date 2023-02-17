Захарова: слова Нуланд о поддержке ударов по Крыму доказывают вовлечённость США в конфликт
- РИА Новости
Она назвала выступление Нуланд серией «умопомрачительных и абсурдных заявлений».
«В очередной раз приходится констатировать вовлечённость США в конфликт на Украине: ей поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданные, просто участвуют в планировании боевых операций», — отметила Захарова в ходе брифинга.
Представитель российского МИД добавила, что американские чиновники в настоящее время подстрекают Киев к дальнейшей эскалации, к переносу боевых действий на территорию России.
Ранее Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для армии Украины.
Она добавила, что в Крыму есть массивные военные сооружения, превращённые Россией в важные «логистические точки».
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.