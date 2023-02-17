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Захарова: слова Нуланд о поддержке ударов по Крыму доказывают вовлечённость США в конфликт

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Слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму являются доказательством прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: слова Нуланд о поддержке ударов по Крыму доказывают вовлечённость США в конфликт
  • РИА Новости

Она назвала выступление Нуланд серией «умопомрачительных и абсурдных заявлений».

«В очередной раз приходится констатировать вовлечённость США в конфликт на Украине: ей поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданные, просто участвуют в планировании боевых операций», — отметила Захарова в ходе брифинга.

Представитель российского МИД добавила, что американские чиновники в настоящее время подстрекают Киев к дальнейшей эскалации, к переносу боевых действий на территорию России.

Ранее Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для армии Украины.

Она добавила, что в Крыму есть массивные военные сооружения, превращённые Россией в важные «логистические точки».

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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