Захарова: слова Нуланд о поддержке ударов по Крыму доказывают вовлечённость США в конфликт

Слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму являются доказательством прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она назвала выступление Нуланд серией «умопомрачительных и абсурдных заявлений».

«В очередной раз приходится констатировать вовлечённость США в конфликт на Украине: ей поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданные, просто участвуют в планировании боевых операций», — отметила Захарова в ходе брифинга.

Представитель российского МИД добавила, что американские чиновники в настоящее время подстрекают Киев к дальнейшей эскалации, к переносу боевых действий на территорию России.

Ранее Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для армии Украины.

Она добавила, что в Крыму есть массивные военные сооружения, превращённые Россией в важные «логистические точки».

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.