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В Госдуме осудили слова Нуланд о военных объектах в Крыму как о «легитимных целях» для Киева

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для армии Украины.
В Госдуме осудили слова Нуланд о военных объектах в Крыму как о «легитимных целях» для Киева
  • РИА Новости

По его словам, такое высказывание можно расценить как «определённое подталкивание» украинского лидера Владимира Зеленского к действиям, которые приведут «к полнейшему уничтожению Украины».

«Крым — это субъект Российской Федерации, там живут наши люди, там военно-морская база Черноморского флота, это уже прямая угроза национальной безопасности России», — подчеркнул Водолацкий.

Он отметил, что это заявление Нуланд можно назвать провокацией. 

Ранее Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для армии Украины.

Она добавила, что в Крыму есть массивные военные сооружения, превращённые Россией в важные «логистические точки».

Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко подчеркнул, что заявление Нуланд говорит о непосредственной вовлечённости США в конфликт.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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