В Госдуме осудили слова Нуланд о военных объектах в Крыму как о «легитимных целях» для Киева
- РИА Новости
По его словам, такое высказывание можно расценить как «определённое подталкивание» украинского лидера Владимира Зеленского к действиям, которые приведут «к полнейшему уничтожению Украины».
«Крым — это субъект Российской Федерации, там живут наши люди, там военно-морская база Черноморского флота, это уже прямая угроза национальной безопасности России», — подчеркнул Водолацкий.
Он отметил, что это заявление Нуланд можно назвать провокацией.
Ранее Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для армии Украины.
Она добавила, что в Крыму есть массивные военные сооружения, превращённые Россией в важные «логистические точки».
Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко подчеркнул, что заявление Нуланд говорит о непосредственной вовлечённости США в конфликт.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.