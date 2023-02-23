Небензя заявил, что виновники взрыва на «Северных потоках» ответят в любом случае
Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал в ходе заседания на чрезвычайной спецсессии ГА всемирной организации.
Небензя подчеркнул, что последствия вовлечённости западных стран в украинский конфликт становятся всё очевиднее.
Во-первых, отметил дипломат, это спровоцировало продовольственный и энергетический кризисы.
«До подрыва «Северного потока»,за который, разумеется, придётся ответить в любом случае», — сказал он.
В Кремле ранее отметили, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».