Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что виновникам взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придётся держать ответ в любом случае.

Об этом, как пишет РИА Новости, дипломат сказал в ходе заседания на чрезвычайной спецсессии ГА всемирной организации.

Небензя подчеркнул, что последствия вовлечённости западных стран в украинский конфликт становятся всё очевиднее.

Во-первых, отметил дипломат, это спровоцировало продовольственный и энергетический кризисы.

«До подрыва «Северного потока»,за который, разумеется, придётся ответить в любом случае», — сказал он.

В Кремле ранее отметили, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».