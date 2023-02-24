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Глава МИД Венгрии предложил Гутеррешу сделать ООН посредником в переговорах по Украине

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи в Нью-Йорке предложил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу сделать всемирную организацию посредником в урегулировании украинского конфликта.
Глава МИД Венгрии предложил Гутеррешу сделать ООН посредником в переговорах по Украине
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Он подчеркнул, что дипломатическое урегулирование возможно только при условии готовности сторон к диалогу, для чего нужны каналы связи.

«Нет лучшего канала связи, чем ООН, которая была создана именно для того, чтобы страны, находящиеся в состоянии войны или вражды, могли разговаривать друг с другом. Я попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша сделать всё возможное, чтобы всемирная организация смогла выполнить эту роль», — написал Сийярто в Facebook*.

В МИД Венгрии ранее заявили о подготовке визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев.

Орбан выразил уверенность, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления Соединённых Штатов извлечь из него выгоду.

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