Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи в Нью-Йорке предложил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу сделать всемирную организацию посредником в урегулировании украинского конфликта.

Он подчеркнул, что дипломатическое урегулирование возможно только при условии готовности сторон к диалогу, для чего нужны каналы связи.

«Нет лучшего канала связи, чем ООН, которая была создана именно для того, чтобы страны, находящиеся в состоянии войны или вражды, могли разговаривать друг с другом. Я попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша сделать всё возможное, чтобы всемирная организация смогла выполнить эту роль», — написал Сийярто в Facebook*.

В МИД Венгрии ранее заявили о подготовке визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев.

Орбан выразил уверенность, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления Соединённых Штатов извлечь из него выгоду.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.