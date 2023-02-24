Глава МИД Венгрии предложил Гутеррешу сделать ООН посредником в переговорах по Украине
- globallookpress.com
- © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
Он подчеркнул, что дипломатическое урегулирование возможно только при условии готовности сторон к диалогу, для чего нужны каналы связи.
«Нет лучшего канала связи, чем ООН, которая была создана именно для того, чтобы страны, находящиеся в состоянии войны или вражды, могли разговаривать друг с другом. Я попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша сделать всё возможное, чтобы всемирная организация смогла выполнить эту роль», — написал Сийярто в Facebook*.
В МИД Венгрии ранее заявили о подготовке визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев.
Орбан выразил уверенность, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления Соединённых Штатов извлечь из него выгоду.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.