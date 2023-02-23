В МИД Венгрии заявили о подготовке визита Орбана в Киев

МИД Венгрии работает над подготовкой визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Когда визит будет актуален, премьер-министр Венгрии поедет (в Киев — RT), МИД в настоящее время работает над его подготовкой», — сказал Сийярто в интервью изданию Index.

Он добавил, что сам пока не получал от Киева приглашения, однако готов посетить украинскую столицу.

Ранее Орбан выразил уверенность, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления Соединённых Штатов извлечь из него выгоду.