В МИД Венгрии заявили о подготовке визита Орбана в Киев
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- © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
«Когда визит будет актуален, премьер-министр Венгрии поедет (в Киев — RT), МИД в настоящее время работает над его подготовкой», — сказал Сийярто в интервью изданию Index.
Он добавил, что сам пока не получал от Киева приглашения, однако готов посетить украинскую столицу.
Ранее Орбан выразил уверенность, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления Соединённых Штатов извлечь из него выгоду.