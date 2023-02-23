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Орбан заявил, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за конфликта на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления Соединённых Штатов извлечь из него выгоду.

Об этом венгерский премьер сказал в интервью газете Magyar Nemzet.

Орбан назвал причиной ослабления Европы навязыванием Вашингтоном своих интересов в ущерб европейским.

Кроме того, политик указал на «цунами санкций», которые разрушают экономику всех европейских стран.

Говоря об ослаблении военной мощи Европы, Орбан напомнил, что ЕС отправил на Украину значительную часть своих вооружений, не восполнив их посредством каких-либо резервов.

Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон готов атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды.

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