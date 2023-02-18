Американский разведчик Риттер: США атакуют любого союзника по НАТО ради собственной выгоды

Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон готов атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Риттера, США ударили Германию ножом в спину, когда она «стала неудобной из-за желания получать доступный российский газ».

«Не стоит думать, что на этом всё остановится», — цитирует Риттера РИА Новости.

По его словам, НАТО никому не помогает, если в этом нет выгоды для США.

Ранее Скотт Риттер заявил, что российский президент Владимир Путин проявляет восхитительное терпение.

Также, по мнению бывшего американского разведчика, Россия выйдет из конфликта на Украине одной из сильнейших стран мира.