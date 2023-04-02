Зампред Совбеза России Медведев назвал Борреля специалистом по части Дня дурака

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля про День дурака в отношении председательства России в Совбезе ООН.

Ранее Боррель повторил за украинскими СМИ язвительную шутку о начале председательства России в Совбезе ООН.

По его словам, в ЕС будут противостоять «злоупотреблениям России на посту председателя».

«Ну а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день», — написал Медведев в Twitter.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объявил о начале председательства страны в Совбезе всемирной организации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что оно будет насыщенным.