Зампред Совбеза России Медведев назвал Борреля специалистом по части Дня дурака

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля про День дурака в отношении председательства России в Совбезе ООН.
Зампред Совбеза России Медведев назвал Борреля специалистом по части Дня дурака
  • РИА Новости

Ранее Боррель повторил за украинскими СМИ язвительную шутку о начале председательства России в Совбезе ООН.

По его словам, в ЕС будут противостоять «злоупотреблениям России на посту председателя».

«Ну а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день», — написал Медведев в Twitter.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объявил о начале председательства страны в Совбезе всемирной организации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что оно будет насыщенным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить