Боррель повторил за украинскими СМИ шутку о председательстве России в СБ ООН
«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал он в Twitter.
По словам Борреля, в ЕС будут противостоять «злоупотреблениями Россией на посту председателя».
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объявил о начале председательства страны в Совбезе всемирной организации.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что оно будет насыщенным.
По его словам, российская сторона намерена реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом организации.
До этого в Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения России постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя то, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН в апреле.
Также она напомнила, что США будут председательствовать в Совбезе ООН в августе 2023 года.