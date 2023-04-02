Боррель повторил за украинскими СМИ шутку о председательстве России в СБ ООН

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель повторил за украинскими СМИ язвительную шутку о начале председательства России в Совбезе ООН.

«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал он в Twitter.

По словам Борреля, в ЕС будут противостоять «злоупотреблениями Россией на посту председателя».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объявил о начале председательства страны в Совбезе всемирной организации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что оно будет насыщенным.

По его словам, российская сторона намерена реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом организации.

До этого в Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения России постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя то, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН в апреле.

Также она напомнила, что США будут председательствовать в Совбезе ООН в августе 2023 года.