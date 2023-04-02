Россия на месяц приняла председательство в Совбезе ООН, заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН... Как и положено председателям, мы будем «честными брокерами», каковыми мы были и в феврале 2022, когда на наше председательство пришлось начало СВО», — написал он в Telegram.

Полянский подчеркнул, что любые попытки спровоцировать Россию заранее обречены на провал. По словам российского дипломата, на международной арене страна играет честно и не продвигает двойных стандартов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отметил, что председательство России в Совете Безопасности ООН будет насыщенным.

По его словам, российская сторона намерена реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом организации.

До этого в Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения России постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя то, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН в апреле.

Также она напомнила, что США будут председательствовать в Совбезе ООН в августе 2023 года.