В Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения России членства в СБ ООН

В Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения России постоянного членства в Совете Безопасности ООН.

Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя то, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН в апреле.

«К сожалению, Россия является постоянным членом Совета Безопасности, и не существует никаких реальных международно-правовых путей для изменения этой ситуации», — отметила она.

Также Жан-Пьер напомнила, что США будут председательствовать в Совбезе ООН в августе 2023 года.

Ранее сообщалось, что российская сторона пока не планирует заседаний по теме Украины в рамках своего председательства в СБ ООН в апреле.