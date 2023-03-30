В Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения России членства в СБ ООН

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В Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения России постоянного членства в Совете Безопасности ООН.
В Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения России членства в СБ ООН
  • AP

Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя то, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН в апреле.

«К сожалению, Россия является постоянным членом Совета Безопасности, и не существует никаких реальных международно-правовых путей для изменения этой ситуации», — отметила она.

Также Жан-Пьер напомнила, что США будут председательствовать в Совбезе ООН в августе 2023 года.

Ранее сообщалось, что российская сторона пока не планирует заседаний по теме Украины в рамках своего председательства в СБ ООН в апреле.

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