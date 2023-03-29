Зампостпреда Полянский заявил, что Россия не планирует заседаний по Украине в СБ ООН

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Российская сторона пока не планирует заседаний по теме Украины в рамках своего председательства в СБ ООН в апреле, заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Зампостпреда Полянский заявил, что Россия не планирует заседаний по Украине в СБ ООН
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«Официальных встреч по Украине в нашей программе пока не предвидится, но не исключаю, что в этом может возникнуть необходимость», — сказал он РИА Новости.

Полянский также отметил, что Украине ещё далеко до установления мира из-за отсутствия дипломатических усилий со стороны западных стран.

Ранее госдеп Соединённых Штатов выступил за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался украинской юридической системой с использованием «международных элементов».

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