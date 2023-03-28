Госдеп США выступил за создание международного трибунала по Украине с украинскими законами

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Госдепартамент Соединённых Штатов выступил за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался украинской юридической системой с использованием «международных элементов».

Соответствующее заявление сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что также в Вашингтоне считают, что трибунал «в идеале» должен будет находиться в одной из европейских стран.

Кроме того, в США выступают за то, чтобы трибунал пользовался широкой международной поддержкой, особенно со стороны государств Европы.

В декабре в МИД России заявили, что украинские вооружённые формирования намеренно бьют по гражданскому населению, а молчание Запада по поводу убийства русского и русскоязычного населения показывает, что в мире вновь встали во весь рост нацисты и их пособники.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москве есть чем ответить на идею по созданию «трибунала» над Россией.

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