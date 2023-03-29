Дипломат Полянский: до установления мира на Украине ещё далеко

На Украине ещё далеко до установления мира по причине отсутствия дипломатических усилий со стороны западных стран, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира», — цитирует РИА Новости Полянского. По его словам, западные страны не предпринимают значимых дипломатических усилий. Он добавил, что Запад только поставляет Украине оружие и «раздувает конфликт». Ранее госдеп Соединённых Штатов выступил за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался украинской юридической системой с использованием «международных элементов».