Дипломат Полянский: до установления мира на Украине ещё далеко
«Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира», — цитирует РИА Новости Полянского.
По его словам, западные страны не предпринимают значимых дипломатических усилий.
Он добавил, что Запад только поставляет Украине оружие и «раздувает конфликт».
Ранее госдеп Соединённых Штатов выступил за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался украинской юридической системой с использованием «международных элементов».