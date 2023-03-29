Дипломат Полянский: до установления мира на Украине ещё далеко

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На Украине ещё далеко до установления мира по причине отсутствия дипломатических усилий со стороны западных стран, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Думаю, что в данный момент мы достаточно далеки от мира», — цитирует РИА Новости Полянского.

По его словам, западные страны не предпринимают значимых дипломатических усилий.

Он добавил, что Запад только поставляет Украине оружие и «раздувает конфликт».

Ранее госдеп Соединённых Штатов выступил за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался украинской юридической системой с использованием «международных элементов».

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