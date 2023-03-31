Песков: председательство России в СБ ООН станет насыщенным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что председательство России в Совете Безопасности ООН будет насыщенным. По его словам, российская сторона намерена реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом организации. Об этом он сказал журналистам.

«(Председательство. — RT) видится насыщенным. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. И будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены. Естественно, оставаясь ответственным членом Совета Безопасности и Организации Объединённых Наций», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия будет председательствовать в СБ ООН в апреле.

Ранее в Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения России постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя то, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН в апреле.

Также она напомнила, что США будут председательствовать в Совбезе ООН в августе 2023 года.