Песков: председательство России в СБ ООН станет насыщенным
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«(Председательство. — RT) видится насыщенным. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. И будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены. Естественно, оставаясь ответственным членом Совета Безопасности и Организации Объединённых Наций», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия будет председательствовать в СБ ООН в апреле.
Ранее в Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения России постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя то, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН в апреле.
Также она напомнила, что США будут председательствовать в Совбезе ООН в августе 2023 года.