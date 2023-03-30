«Переход на шантаж и угрозы вместо дипломатии»: Лавров — о политике давления Запада

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили текущее состояние и задачи дальнейшего развития партнёрства двух стран, а также уделили внимание вопросам реализации приоритетных проектов двустороннего сотрудничества в материальной сфере. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.