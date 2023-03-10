«Отказывают в доступе»: почему Запад не поддерживает независимое расследование взрывов на «Северных потоках»

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ряд западных стран в Совбезе ООН не хотят принимать участие в работе над проектом резолюции России по «Северным потокам», призывающей Генсека организации Антониу Гутерреша создать независимую международную комиссию для расследования терактов на трубопроводах. По словам Полянского, на Западе объясняют это тем, что не видят «какой-либо необходимости» в международном разбирательстве. Кроме того, дипломат напомнил, что Россия так и не была допущена к расследованию инцидента. По мнению экспертов, Запад во главе с США намерен «замять» ситуацию и скрыть таким образом свою причастность к подрыву трубопроводов.

Ряд западных государств в Совете Безопасности ООН не хотят принимать участие в работе над проектом резолюции России по «Северным потокам», которая призывает генсека организации Антониу Гутерреша создать комиссию для расследования взрывов на трубопроводах. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу на YouTube-канале The Dive. По словам российского дипломата, на Западе объясняют это тем, что якобы не видят «какой-либо необходимости» в международном разбирательстве.

«Ведутся расследования в ряде стран: Дании, Швеции и ФРГ. Мы не участвуем в этих расследованиях не потому, что мы не хотим, а потому, что нас держат в стороне. Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают как-либо участвовать, несмотря на то что мы — заинтересованная сторона и поэтому мы должны участвовать в расследовании. Но они (представители западных государств. — RT) просто пишут нам какие-то письма: мол, мы делаем то, что мы делаем, — не вмешивайтесь не в своё дело», — сообщил Полянский.

По его словам, чтобы не быть голословными, Москва планирует в скором времени распространить среди членов СБ ООН переписку с Данией, Швецией и Германией относительно расследования взрывов на «Северных потоках».

«У России и у всех остальных есть право на то, чтобы разобраться, что здесь (на «Северных потоках». — RT), собственно, произошло. Ведь это диверсия крайне чрезвычайного характера, которая... может изменить международные отношения на годы вперёд. Если сейчас наступает такое время, где приемлемо совершать нападения подобного масштаба на чьи угодно инфраструктурные проекты, то я тогда не знаю даже, до чего может дойти в столь ужасное время», — подчеркнул дипломат.

Как сказал Полянский, Россия выступает за то, чтобы все виновные в произошедшем были привлечены к ответственности. Кроме того, к концу марта Москва намерена вынести на голосование в ООН текст резолюции, связанной с ситуацией на «Северных потоках».

«Не буду удивлён, если западные страны просто попытаются сделать вид, что это, мол, чрезмерно, что нам (государствам Запада. — RT) это не нужно, что информация ненадёжная и так далее... Вы знаете, как они применяют двойные стандарты в неблагоприятной для себя ситуации», — отметил российский дипломат.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, требования России о совместном расследовании теракта на «Северных потоках» были полностью проигнорированы западными странами.

Инфраструктура «Северного потока — 2»

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© Stefan Sauer/dpa

«Направленные ранее правительствам ФРГ, Швеции, Дании требования российской стороны о проведении независимого и всестороннего расследования с её участием остались проигнорированы. Запад полностью уклоняется от любых контактов с Россией по этой теме. Вопрос о каких-либо альтернативных площадках для совместного расследования даже никогда им не ставился. Безусловно, выступаем за полномасштабное расследование на основе соответствующих норм права», — отметила Захарова во время брифинга 9 марта.

В свою очередь, как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT Arabic, для России очевидно, что ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на Соединённых Штатах. Дипломат назвал диверсию «беспрецедентным вопиющим террористическим актом». При этом, по его словам, страны ЕС «отказались от суверенитета» в вопросе подрыва «Северных потоков» и «просто читают американский политический рэп».

Напомним, в начале февраля американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал на медиаплатформе Substack статью о подрыве «Северных потоков» и причастности к теракту Соединённых Штатов и Норвегии. По данным журналиста, ссылающегося на свои источники, решение об организации теракта было принято лично президентом США Джо Байденом. Диверсия, как отмечает Херш, была подготовлена под прикрытием натовских учений BALTOPS 22 и проведена при поддержке норвежских ВМС. Позднее в эксклюзивном интервью RT журналист заявил, что в Белом доме не только не заинтересованы в расследовании «этой истории, но даже не собираются её опровергать».

Украинский след

Напомним, ранее после публикации материалов Херша и попыток России добиться международного расследования терактов на трубопроводах американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что «новые разведданные» якобы свидетельствуют о причастности к подрыву «Северных потоков» некой «проукраинской группировки». Похожая мысль содержится и в статье немецкой газеты Die Zeit, журналисты которой пишут якобы о наличии у следствия Германии новой версии произошедшего, связанной с причастностью Украины к инциденту.

Такого рода публикации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал в беседе с журналистами скоординированным вбросом. «Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ», — заявил он.

Материалы СМИ об «украинском следе» в терактах на трубопроводах прокомментировали и в Вашингтоне. Во время брифинга официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос, отвергает ли он данные газеты The New York Times о том, что подрывы трубопроводов могла осуществить проукраинская группировка, отметил, что ничего не исключает и не подтверждает. При этом он назвал смехотворными подозрения в причастности правительства Соединённых Штатов к подрыву «Северных потоков» и предложил не забегать вперёд до окончания расследования.

После этого в Кремле заявили, что Москва по-прежнему требует, чтобы Россию допустили к разбирательству вокруг инцидента с трубопроводами. Кроме того, по мнению российской стороны, оно должно быть прозрачным и быстрым.

«Мы по-прежнему требуем, чтобы нас допустили до этого расследования. Мы считаем, что спускать на тормозах это нельзя, отвлекать внимание... на какие-то второстепенные версии и гипотезы — (этого. — RT) тоже нельзя допускать», — заявил Дмитрий Песков журналистам.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул в эфире программы «Большая игра», что Москва найдёт ответ Западу в случае блокировки расследования по «Северным потокам». По его словам, эта «грубейшая террористическая атака» не останется нерасследованной.

«В парадигме постправды»

По мнению кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, западные страны во главе с США неслучайно препятствуют началу объективного международного расследования взрывов на «Северных потоках».

«Многие государства Запада боятся, что в рамках международного расследования на уровне ООН могут быть озвучены реальные виновники этого теракта, среди которых окажутся настолько влиятельные западные игроки, что это просто внесёт хаос во всю архитектуру современного трансатлантического мира. К тому же и ООН фактически находится в состоянии ограниченной дееспособности», — заявил эксперт в беседе с RT.

Фельдман пояснил, что ООН стала больше трибуной для провозглашения взаимных обвинений сторон, нежели платформой для конкретных действий, направленных «на поддержание законности в глобальном масштабе».

Как отметил аналитик, «довольно абсурдная версия с участием некой проукраинской диверсионной группировки» относится к попыткам Запада хоть как-то оправдаться.

«В западных СМИ намеренно раскручивается такая кампания по увеличению числа подозреваемых, помимо США и Норвегии, чтобы замылить ситуацию, создать ложное ощущение, что при наличии множества версий истину установить невозможно. И страны Запада действуют в этой парадигме постправды», — сказал Фельдман.

Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг «Северных потоков»

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© John Lamparski

В свою очередь, как сказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии RT, руководство западных стран продолжает двулично игнорировать законные требования России на участие в расследовании терактов на «Северных потоках».

«То, что западные страны сейчас мешают России принять соответствующую резолюцию, свидетельствует о том, что они прекрасно понимают, к чему приведёт гласное и открытое международное расследование. В данном случае Запад не хочет в этом участвовать, поскольку его представители — как минимум США и Норвегия — сами совершили этот теракт», — констатировал аналитик в комментарии RT.

По словам Шаповалова, именно по этой причине историю вокруг «Северных потоков» «пытаются максимально замять», в том числе на площадке Совбеза ООН.

«Делается всё это крайне нагло. Теракт в отношении «Северных потоков» — беспрецедентная атака на энергоинфраструктуру. Если не инициировать честное расследование, это создаст чрезвычайно опасную ситуацию в мире. Ведь тогда многие международные игроки подумают, что можно абсолютно безнаказанно уничтожать значимые для целого ряда стран инфраструктурные объекты и уйти от ответственности», — сказал эксперт.

Впрочем, аналитики сходятся во мнении, что США и Норвегия не признают свою вину «ни при каких обстоятельствах».

«Их союзники в Совбезе ООН будут всячески блокировать инициативу России о международном расследовании. Также страны Запада будут снабжать мир всё новой и новой фальшивой информацией о якобы заказчиках и организаторах теракта. Помимо украинского следа, будут появляться и другие искусственно созданные версии. Всё это направлено на то, чтобы в максимальной степени заболтать ситуацию и скрыть причастность США и Норвегии к инциденту», — заключил Шаповалов.