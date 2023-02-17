«Не позволим «замотать» ситуацию»: как в России призывают США доказать непричастность к взрывам на «Северных потоках»

Пресс-секретарь посольства РФ в США Игорь Гиренко назвал инсинуациями и несдержанной реакцией слова представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что Россия якобы распространяет ложь о подрывах «Северных потоков». Гиренко подчеркнул, что американской стороне не помешало бы перейти от пустых обвинений к делу и попытаться доказать свою непричастность к теракту, который требует всестороннего и независимого расследования. Ранее в Госдепе назвали дезинформацией заявления Москвы о причастности Вашингтона к теракту. Эксперты объясняют такую реакцию Соединённых Штатов на обращение России в ООН тем, что Вашингтон действительно опасается международного расследования.

Пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко назвал «инсинуациями» и «несдержанной» реакцией слова представителя Госдепартамента Неда Прайса о якобы распространении РФ «лжи» насчёт подрывов «Северных потоков». Комментарий Гиренко был опубликован в Telegram-канале российского посольства.

«Весьма показательно, что несдержанная реакция пресс-секретаря (Прайса. — RT) последовала на вполне резонный вопрос журналистов об отношении администрации (Соединённых Штатов Америки. — RT) к подключению ООН к поиску виновных в беспрецедентной диверсии в Балтийском море. Интерес корреспондентов более чем оправдан в условиях тотального игнорирования властями США — при молчаливом согласии местных СМИ — резонансного расследования лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша», — отмечается в сообщении Гиренко.

Напомним, на прошлой неделе этот американский журналист опубликовал материал на медиаплатформе Substack, в котором утверждается, что «Северные потоки» были заминированы по решению главы Белого дома Джо Байдена под прикрытием натовских учений BALTOPS 22. Как сообщил Херш со ссылкой на источники, организовать подрыв трубопроводов американцам помогали ВМС Норвегии, которые и активировали взрывные устройства. Как уточнил позднее журналист в интервью Berliner Zeitung, глава Белого дома якобы побоялся проводить подрыв в июне и перенёс его на сентябрь 2022 года. Отмечалось, что Норвегия была заинтересована в успешной диверсии на «Северных потоках», поскольку хотела увеличить поставки природного газа в Западную Европу и Германию.

Москва квалифицирует инцидент на трубопроводах «как акт международного терроризма», требующий всестороннего и независимого расследования, подчеркнул Гиренко.

«Российская сторона не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры… Соединённым Штатам, претендующим на роль источника «истины в последней инстанции», не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу. Хотя бы попытаться доказать собственную непричастность к разрушению газовых трубопроводов», — заявил пресс-секретарь посольства РФ.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил на брифинге о необходимости провести объективное расследование по подрыву «Северных потоков», а также привлечь виновных к ответственности. Кроме того, он заметил, что после публикации расследования Херша о причастности США и Норвегии к теракту СМИ на Западе «впали в коллективную афазию», пишет РИА Новости.

Ранее представитель Госдепа США Прайс во время брифинга назвал «ложью» заявления России о причастности Соединённых Штатов к терактам на «Северных потоках».

«То, что мы слышали от Москвы, от Кремля, — это не что иное, как ложь. Заявления о том, что за взрывами... на «Северных потоках» стоят Соединённые Штаты, — это чистой воды дезинформация. Это то, что мы последовательно стремимся донести перед лицом этой лжи, которую повторяют российские официальные лица, и, если потребуется, мы будем доносить это вновь на любом форуме», — отметил он.

Представитель Госдепа США Нед Прайс

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Прайс также ответил, считает ли он, что ООН «должна играть какую-либо роль в расследовании» инцидентов с трубопроводами.

«Эти взрывы произошли не на американской территории. Будет более целесообразно, если наши партнёры, на территории которых, на земле, если можно так выразиться, которых произошли эти взрывы, сами будут высказываться о соответствующих механизмах расследования», — отметил представитель Госдепа.

Российская позиция

Напомним, 14 февраля в Госдуму РФ депутаты внесли проект обращения к ООН с предложением «о безотлагательном проведении» международного расследования подрыва «Северных потоков», который фигурирует в документе как «преступление, совершённое Соединёнными Штатами».

Парламентарии призвали дать правовую оценку «этой чудовищной диверсии» и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей теракта, «поставившего под угрозу безопасность Евразии». В тексте проекта также отмечается, что результаты расследования журналиста Сеймура Херша говорят о причастности США и Норвегии к атаке на газопроводы. В частности, депутаты считают, что администрация главы Белого дома Джо Байдена, «отдавшего противоправный приказ», несёт полную ответственность как за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры, включая в первую очередь Россию, «так и за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона в целом, а также за катастрофический вред экологии».

На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме заявил, что Москва обратилась в ООН с требованием проведения расследования теракта на «Северных потоках». По его словам, российская сторона готовит специальное заседание Совета Безопасности ООН.

Как уточнил в своём Telegram-канале первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, Россия запросила это заседание на 22 февраля.

«Вынуждены хоть как-то оправдываться»

Как отметил политолог Александр Асафов в разговоре с RT, реакцию Госдепа на обращение России в ООН из-за взрывов на «Северных потоках» и на фоне появления новых деталей об инциденте можно назвать «очень болезненной».

«Ведомство вынуждено хоть как-то оправдываться при отсутствии веских аргументов о непричастности Вашингтона к теракту. Но поскольку о подробностях принятия решений, а также организации подрывов «Северных потоков» пишет не российское посольство, не Госдума и даже не МИД РФ, а лауреат Пулицеровской премии Херш, который провёл детальное расследование и почти ежедневно сообщает всё новые детали, претензии Госдепа в отношении России, мягко говоря, не по адресу», — сказал эксперт.

По его словам, выпад в сторону Москвы можно объяснить нежеланием Вашингтона выносить дискуссию о его собственной роли в теракте на трубопроводах на площадку ООН.

«Дело в том, что расследование Херша вскрывает гнусные схемы взаимодействия США и Норвегии по планированию международного террористического акта против «Северных потоков», — указал аналитик.

Заседание Совбеза ООН

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Асафов также считает, что молчание западных СМИ о причастности Вашингтона к взрывам на трубопроводах раскрывает истинную суть понятия «свобода слова» на Западе.

«Западные медиа в основном просто не освещают неудобные для США и НАТО темы. Если бы они поголовно начали писать про расследование Херша, в обществе сразу же появились бы крайне неприятные вопросы — например, почему Белый дом и страна — член НАТО занимаются терроризмом на межгосударственном уровне», — пояснил Асафов.

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Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. Он указал на то, что освещение ситуации вокруг терактов на «Северных потоках» и роли в этом американцев оказалось под «тотальным баном на Западе».

«Местные медиа в большинстве своём упорно хранят молчание по поводу расследования Херша и позиции России, поскольку в случае масштабного освещения всех этих аспектов будут сорваны покровы с международного имиджа США и НАТО. И тот карточный домик, который строился в том числе на лжи Вашингтона в отношении РФ, может очень быстро рухнуть», — пояснил аналитик в беседе с RT.

С его точки зрения, Госдеп, намереваясь скрыть причастность Вашингтона к инцидентам на газопроводах, действует по принципу «лучшая защита — это нападение».

«США пытаются обвинить Россию во лжи в ситуации вокруг «Северных потоков», что выглядит крайне неправдоподобно, учитывая, что после расследования Херша уже практически всем очевидно, что за взрывами стоят американцы. По нервной реакции Госдепа видно, что Вашингтон очень беспокоится из-за стремления Москвы добиться международного расследования этой диверсии», — заметил эксперт.

При этом аналитики сомневаются, что после призыва России к ООН следует ожидать объективного разбирательства.

«Уже сейчас понятно, что на уровне Совбеза ООН США и их союзники в лице Великобритании и Франции заблокируют все попытки России инициировать расследование, что станет ещё одним доказательством причастности Вашингтона к теракту», — сказал Асафов.