«Энергетическая инфляция»: как Германия сталкивается со всё большим количеством проблем из-за энергокризиса

Зимой ФРГ ждут отключения электроэнергии, заявил глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тислери. По его словам, это связано не только с нехваткой электроэнергии, но и с «целенаправленными периодическими отключениями сетей поставщиками», чтобы предотвратить угрозы общему энергоснабжению. В связи с этим Тислери призвал граждан Германии быть готовыми к кризисным ситуациям и не думать, что всё всегда «можно будет достать без проблем». Кроме того, из-за энергетических сложностей в ФРГ из-под контроля вышел рынок жилья и наблюдается дефицит лекарств, пишут немецкие СМИ. По мнению экспертов, Германию поглощают многочисленные трудности из-за энергокризиса, что может привести к потере статуса экономического и индустриального локомотива ЕС.

В зимние месяцы в Германии ожидаются отключения электроэнергии, заявил глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер в интервью газете Welt am Sonntag.

«Нам стоит исходить из того, что зимой будут перебои с электричеством. Под ними я подразумеваю региональные и ограниченные по времени перебои в электроснабжении. При этом их причиной будет не только дефицит энергии, но и целенаправленные, периодические отключения сетей поставщиками с целью защитить сети и не навредить общему снабжению. Но с января и февраля риск этого вырастет, так что мы исходим из того, что в некоторых местах в течение определённого времени будут происходить перебои в электроснабжении», — заявил он.

При этом Тислер отметил, что некоторые немецкие земли «недостаточно подготовлены» к перебоям с электричеством, и призвал жителей Германии на случай кризисной ситуации запастись водой и консервами.

«Настраивайтесь на возможные кризисы, не исходите из того, что всё всегда можно будет достать без проблем», — сказал чиновник.

В свою очередь, журналисты телеканала ZDF попытались успокоить жителей ФРГ, заявив, что отключение электроэнергии станет «крайним средством операторов электросетей на случай, если потребность в электроэнергии невозможно полностью покрыть». Однако телеканал вынужден был признать, что таких отключений электроэнергии не наблюдалось в Германии со времён Второй мировой войны.

Вместе с тем из-за энергетических проблем в ФРГ начались проблемы и сложности, связанные с рынком жилья. Как пишет журнал Der Spiegel, в обозримом будущем электроэнергия в Германии останется дорогой, равно как стоимость и аренда жилой недвижимости, из-за которой некоторые семьи даже могут обанкротиться.

«Сначала произошёл взрывной рост арендной платы, потом покупных цен, а после этого процентных ставок… Для миллионов людей классическое объявление о квартире в будущем будет выглядеть так: три комнаты, кухня, банкрот», — пишет Spiegel.

Ещё одна серьёзная проблема в ФРГ, вызванная энергетическим кризисом, связана с дефицитом лекарств. В разговоре с Der Spiegel председатель объединения фармацевтов Северного Рейна Томас Прайс отметил, что в последние месяцы ситуация обострилась: фармацевтическая промышленность очень сильно страдает от высоких цен на энергию и сырьё. Следствием этого стало значительное сокращение предложений на рынке фармацевтики, наблюдается дефицит лекарств.

Гельзенкирхен, Германия

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© Martin Meissner

По словам журналистов Der Spiegel, Томас Прайс признался, что он уже больше 30 лет в профессии, но с таким положением дел сталкивается впервые.

«Парализовал энергетическую систему»

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин напомнил, что энергокризис в Германии усугубился после того, как страна присоединилась к антироссийским санкциям ЕС и отказалась от покупки большой части российских энергоресурсов, а после диверсии на «Северном потоке» поставки из РФ сократились ещё больше.

«Фактический отказ Берлина и других европейских столиц от российского газа практически парализовал энергетическую систему не только Германии, но и других европейских стран. Ко всему этому ФРГ подтолкнули США, которые теперь ничем помочь не могут. Более того, Вашингтон использует ситуацию в своих целях, переманивая к себе немецкий бизнес. Правительство Германии продолжает следовать вассальной зависимости от Вашингтона: союзнические обязательства перед большим братом для Берлина оказались важнее, чем благосостояние собственных граждан», — подчеркнул Камкин в комментарии RT.

К тому же главы стран Европейского союза так и не пришли к соглашению по новому пакету мер для борьбы с энергокризисом, который предложила Еврокомиссия, добавил аналитик.

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Напомним, в итоговом заявлении заседания Европейского совета по энергетике говорилось, что предложения, выдвинутые лидерами ЕС, требуют доработки. В частности, должна быть принята во внимание «разница в энергетическом балансе и национальных условиях» разных стран.

Впрочем, в Евросовете согласны с необходимостью ускорить сокращение спроса на энергию. Однако в структуре считают необходимым доработать инициативы в области расширения инвестиций для ускоренного перехода на альтернативные источники энергии.

По мнению главы МИД ФРГ Анналены Бербок, необходимо как можно скорее отказаться от использования ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии. Об этом она заявила в преддверии 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходившей с 6 по 18 ноября в Египте.

По мнению Александра Камкина, пойдя на поводу у подобного «зелёного популизма» и приняв решение, в частности, об остановке атомных станций, Германия сильно ограничила себя в свободе электрогенерации, поскольку «возможности её расширения альтернативными источниками тоже имеют свои ограничения».

По словам Камкина, меры Евросоюза и инициативы Бербок абсолютно бесперспективны на фоне многочисленных проблем, увеличивающихся в Германии из-за энергокризиса как снежный ком.

«Это говорит о том, что «энергетическая инфляция» уже начинает достигать своего максимального эффекта. Не стоит забывать, что электричество в ФРГ вырабатывается прежде всего за счёт ископаемых источников, что бы ни говорила Бербок. В то время как альтернативные источники энергии, такие как ветер, солнце, вода, составляют гораздо меньший процент в общей энергогенерации», — подчеркнул эксперт.

В условиях жёсткой экономии

Как пояснил Камкин, немецким властям придётся «жёстко экономить» в тех условиях, которые они сами создали для своих жителей.

«Уже целый ряд предприятий вынужден был закрыться из-за непомерной себестоимости энергоресурсов, в том числе из-за роста цен на энергоносители. Жителей активно призывают экономить электроэнергию: не мыться, не греться. Такой ситуации в Германии действительно не было со времён Второй мировой войны, когда страна лежала в руинах», — заметил аналитик.

Схожего мнения придерживается и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, в Германии наблюдается острая проблема с энергоснабжением, с которой раньше гражданам ФРГ сталкиваться не приходилось.

Центр города Кёльна

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«Дело в том, что немцы привыкли к комфортной среде обитания, да ещё и за приемлемые деньги. А в этом году начались проблемы, которые требуют экономии энергоресурсов. И весь год в Германии активно этим занимаются, поскольку цены на энергоресурсы выросли очень сильно. Но ключевая проблема заключается в том, что добиться такого же уровня комфорта, как раньше, и тем более за такие же деньги, сейчас невозможно», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Пикин уверен, что предстоящая проблемная зима станет не последней для Берлина.

«Следующие зимние сезоны тоже будут не из простых. Уже сейчас большой процент промышленных предприятий в ФРГ либо просто остановились, либо значительно снизили объёмы производства по причине невозможности платить за необходимые объёмы энергоресурсов», — констатировал аналитик.

По словам Александра Камкина, все производственные цепочки в ФРГ тесно связаны с ценами на энергоносители.

«Их рост безусловно приводит к подорожанию продуктов питания, топлива и всех остальных промышленных товаров, сырья большой номенклатуры химических продуктов: тех же минеральных удобрений, различных красок, синтетических волокон и компонентов для лекарственных препаратов. Идёт такая цепочка инфляции, которая затрагивает практически все производственные сферы. Прежней Германии как экономического и индустриального локомотива ЕС, возможно, мы уже не увидим», — заключил эксперт.