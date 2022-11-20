«Энергетическая инфляция»: как Германия сталкивается со всё большим количеством проблем из-за энергокризиса
- Gettyimages.ru
В зимние месяцы в Германии ожидаются отключения электроэнергии, заявил глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер в интервью газете Welt am Sonntag.
«Нам стоит исходить из того, что зимой будут перебои с электричеством. Под ними я подразумеваю региональные и ограниченные по времени перебои в электроснабжении. При этом их причиной будет не только дефицит энергии, но и целенаправленные, периодические отключения сетей поставщиками с целью защитить сети и не навредить общему снабжению. Но с января и февраля риск этого вырастет, так что мы исходим из того, что в некоторых местах в течение определённого времени будут происходить перебои в электроснабжении», — заявил он.
При этом Тислер отметил, что некоторые немецкие земли «недостаточно подготовлены» к перебоям с электричеством, и призвал жителей Германии на случай кризисной ситуации запастись водой и консервами.
«Настраивайтесь на возможные кризисы, не исходите из того, что всё всегда можно будет достать без проблем», — сказал чиновник.
В свою очередь, журналисты телеканала ZDF попытались успокоить жителей ФРГ, заявив, что отключение электроэнергии станет «крайним средством операторов электросетей на случай, если потребность в электроэнергии невозможно полностью покрыть». Однако телеканал вынужден был признать, что таких отключений электроэнергии не наблюдалось в Германии со времён Второй мировой войны.
Вместе с тем из-за энергетических проблем в ФРГ начались проблемы и сложности, связанные с рынком жилья. Как пишет журнал Der Spiegel, в обозримом будущем электроэнергия в Германии останется дорогой, равно как стоимость и аренда жилой недвижимости, из-за которой некоторые семьи даже могут обанкротиться.
«Сначала произошёл взрывной рост арендной платы, потом покупных цен, а после этого процентных ставок… Для миллионов людей классическое объявление о квартире в будущем будет выглядеть так: три комнаты, кухня, банкрот», — пишет Spiegel.
Ещё одна серьёзная проблема в ФРГ, вызванная энергетическим кризисом, связана с дефицитом лекарств. В разговоре с Der Spiegel председатель объединения фармацевтов Северного Рейна Томас Прайс отметил, что в последние месяцы ситуация обострилась: фармацевтическая промышленность очень сильно страдает от высоких цен на энергию и сырьё. Следствием этого стало значительное сокращение предложений на рынке фармацевтики, наблюдается дефицит лекарств.
- Гельзенкирхен, Германия
- AP
- © Martin Meissner
По словам журналистов Der Spiegel, Томас Прайс признался, что он уже больше 30 лет в профессии, но с таким положением дел сталкивается впервые.
«Парализовал энергетическую систему»
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин напомнил, что энергокризис в Германии усугубился после того, как страна присоединилась к антироссийским санкциям ЕС и отказалась от покупки большой части российских энергоресурсов, а после диверсии на «Северном потоке» поставки из РФ сократились ещё больше.
«Фактический отказ Берлина и других европейских столиц от российского газа практически парализовал энергетическую систему не только Германии, но и других европейских стран. Ко всему этому ФРГ подтолкнули США, которые теперь ничем помочь не могут. Более того, Вашингтон использует ситуацию в своих целях, переманивая к себе немецкий бизнес. Правительство Германии продолжает следовать вассальной зависимости от Вашингтона: союзнические обязательства перед большим братом для Берлина оказались важнее, чем благосостояние собственных граждан», — подчеркнул Камкин в комментарии RT.
К тому же главы стран Европейского союза так и не пришли к соглашению по новому пакету мер для борьбы с энергокризисом, который предложила Еврокомиссия, добавил аналитик.
Напомним, в итоговом заявлении заседания Европейского совета по энергетике говорилось, что предложения, выдвинутые лидерами ЕС, требуют доработки. В частности, должна быть принята во внимание «разница в энергетическом балансе и национальных условиях» разных стран.
Впрочем, в Евросовете согласны с необходимостью ускорить сокращение спроса на энергию. Однако в структуре считают необходимым доработать инициативы в области расширения инвестиций для ускоренного перехода на альтернативные источники энергии.
По мнению главы МИД ФРГ Анналены Бербок, необходимо как можно скорее отказаться от использования ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии. Об этом она заявила в преддверии 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходившей с 6 по 18 ноября в Египте.
По мнению Александра Камкина, пойдя на поводу у подобного «зелёного популизма» и приняв решение, в частности, об остановке атомных станций, Германия сильно ограничила себя в свободе электрогенерации, поскольку «возможности её расширения альтернативными источниками тоже имеют свои ограничения».
По словам Камкина, меры Евросоюза и инициативы Бербок абсолютно бесперспективны на фоне многочисленных проблем, увеличивающихся в Германии из-за энергокризиса как снежный ком.
«Это говорит о том, что «энергетическая инфляция» уже начинает достигать своего максимального эффекта. Не стоит забывать, что электричество в ФРГ вырабатывается прежде всего за счёт ископаемых источников, что бы ни говорила Бербок. В то время как альтернативные источники энергии, такие как ветер, солнце, вода, составляют гораздо меньший процент в общей энергогенерации», — подчеркнул эксперт.
В условиях жёсткой экономии
Как пояснил Камкин, немецким властям придётся «жёстко экономить» в тех условиях, которые они сами создали для своих жителей.
«Уже целый ряд предприятий вынужден был закрыться из-за непомерной себестоимости энергоресурсов, в том числе из-за роста цен на энергоносители. Жителей активно призывают экономить электроэнергию: не мыться, не греться. Такой ситуации в Германии действительно не было со времён Второй мировой войны, когда страна лежала в руинах», — заметил аналитик.
Схожего мнения придерживается и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, в Германии наблюдается острая проблема с энергоснабжением, с которой раньше гражданам ФРГ сталкиваться не приходилось.
- Центр города Кёльна
- Gettyimages.ru
- © Ying Tang
«Дело в том, что немцы привыкли к комфортной среде обитания, да ещё и за приемлемые деньги. А в этом году начались проблемы, которые требуют экономии энергоресурсов. И весь год в Германии активно этим занимаются, поскольку цены на энергоресурсы выросли очень сильно. Но ключевая проблема заключается в том, что добиться такого же уровня комфорта, как раньше, и тем более за такие же деньги, сейчас невозможно», — рассказал эксперт в беседе с RT.
Пикин уверен, что предстоящая проблемная зима станет не последней для Берлина.
«Следующие зимние сезоны тоже будут не из простых. Уже сейчас большой процент промышленных предприятий в ФРГ либо просто остановились, либо значительно снизили объёмы производства по причине невозможности платить за необходимые объёмы энергоресурсов», — констатировал аналитик.
По словам Александра Камкина, все производственные цепочки в ФРГ тесно связаны с ценами на энергоносители.
«Их рост безусловно приводит к подорожанию продуктов питания, топлива и всех остальных промышленных товаров, сырья большой номенклатуры химических продуктов: тех же минеральных удобрений, различных красок, синтетических волокон и компонентов для лекарственных препаратов. Идёт такая цепочка инфляции, которая затрагивает практически все производственные сферы. Прежней Германии как экономического и индустриального локомотива ЕС, возможно, мы уже не увидим», — заключил эксперт.
- «Провал энергетической политики»: почему в ФРГ заявили о катастрофе в случае остановки поставок газа из России
- «В угоду общеевропейским установкам»: как ЕС оказывает давление на страны, выступающие против антироссийских санкций
- Кризис благополучия: почему растущая инфляция беспокоит граждан ФРГ больше конфликта на Украине
- «Вне правового поля»: как США подталкивают страны G7 к введению потолка цен на российскую нефть