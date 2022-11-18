«Дождаться оценки ущерба»: в Кремле отреагировали на признание взрывов на «Северных потоках» диверсией

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стали результатом диверсии. Об этом сообщили в прокуратуре Швеции. Как подчеркнули в ведомстве, экспертиза указывает на следы взрывчатых веществ в зоне аварии. Между тем для возобновления работы магистралей необходимо не только выявить виновника саботажа, но и оценить ущерб от теракта, считают в Кремле. По словам экспертов, без стабильных поставок российского газа Европе придётся наращивать закупки гораздо более дорого американского СПГ, чтобы избежать дефицита сырья. Подобное положение дел способно усилить инфляционные риски в ЕС и усугубить экономический спад региона, уверены аналитики.

Рядом с магистралями «Северный поток» и «Северный поток — 2» были обнаружены остатки взрывчатых веществ. Об этом сообщила в пятницу, 18 ноября, прокуратура Швеции.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, взрывы на трубопроводах произошли в результате диверсии.

«Сотрудничество с ведомствами Швеции и других стран осуществляется отлично. Для продолжения ведения предварительного расследования и для различного текущего сотрудничества важно, чтобы мы могли работать в тишине и покое», — заявил ведущий предварительное расследование прокурор Матс Юнгквист.

Тем временем российские власти позитивно оценили результаты работы шведских правоохранительных органов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, важно продолжить расследование и выяснить, кто был организатором подрыва. При этом, чтобы говорить о перспективах восстановления трубопроводов, необходимо сначала оценить ущерб от взрыва, считают в Кремле.

«Для начала надо дождаться полной оценки ущерба. Нужно проанализировать эти данные по ущербу, перед тем как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или невосстановления (поврежденных ниток на «Северных потоках» .— RT), — добавил Песков.

Ранее компания Nord Stream AG опубликовала результаты первичного осмотра «Северного потока», согласно которым на месте утечки были обнаружены две воронки глубиной 3—5 метров техногенного происхождения. Одновременно, фрагмент трубы между воронками был разрушен, а часть её обломков разлетелась примерно на 250 метров, полагают специалисты организации.

Ранее Владимир Путин со ссылкой на данные «Газпрома» заявил, что не вся труба между обломками были разрушена. Однако, по его словам, её осколки отбросило в сторону «Северного потока — 2», что наряду со взрывной волной могло стать причиной повреждения и этой магистрали.

«Европейцы, как часто это бывает, как почти всегда бывает, рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо. Несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы», — добавил российский лидер.

Напомним, 26 сентября на одной из двух ниток «Северного потока — 2» было зафиксировано резкое падение давления. Вечером того же дня стало известно о падении давления и на обеих нитках «Северного потока — 1». Ежегодно через трубопроводы проходило порядка 110 млрд куб. м. сырья.

Между тем с начала 2022-го поставки природного газа из России в ЕС упали более чем на 80%, свидетельствую данные Международного валютного фонда. Помимо остановки «Северных потоков», доставка энергии по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в Евросоюз через свою территорию.

В итоге на полную мощность среди трубопроводов, которые доставляют сырьё в ЕС, сейчас работает лишь «Турецкий поток», признают опрошенные RT эксперты. Однако данная система рассчитана преимущественно на южные страны ЕС и позволяет транспортировать в Европу не более 16 млрд куб. м в год.

«Объёмы прокачки существенно сократились: если в прошлом году мы поставили 150 млрд куб. м.,то по итогам 2022-го мы сможем поставить всего около 25-30 млрд куб м. Снижение присутствия российских энергоносителей на европейских площадках усугубляет дефицит энергии в регионе», — рассказал RT эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков.

Об усилении энергетического кризиса ранее говорили и специалисты Всемирного банка. По данным экспертов организации, сейчас невозможно точно спрогнозировать, хватит ли в полной мере Европе сырья на предстоящие месяцы. Аналогичное мнение выразили и аналитики Центра развития энергетики. По их оценкам, эта зима может стать для европейцев самыми сложными со времён Второй мировой войны.

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Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на 13 ноября в подземных хранилищах Европы закачано 69,7 млрд куб. м газа. Впрочем, даже такие высокие запасы сырья не могут гарантировать европейским странам успешное прохождение отопительного сезона, считают специалисты «Газпрома».

«Отметим, что отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ. При этом нагрузка на ПХГ (подземные хранилища газа.— RT) Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка», — подчеркнули специалисты компании.

Как рассказал Игорь Юшков, на фоне выпадающих поставок сырья из РФ единственной возможностью для Европы стабилизировать энергобаланс остаётся наращивание закупок сжиженного природного газа, в первую очередь у США. Тем не менее, исключительно за счёт импорта американского СПГ европейцы не могут в полном объёме закрыть свои потребности в энергии, считает эксперт.

«По данным американских компаний, около 75% всего производимого СПГ в США уже идёт на европейский рынок, а концу года показатель может ещё подрасти. Поэтому всё, что только было возможно, они поставляют в ЕС. Новые СПГ-заводы будут вводиться в Америке только с 2025 года, поэтому увеличения поставок Европа может ждать не раньше этих сроков», — заметил Юшков.

Затратная политика

Как полагают опрошенные RT аналитики, смягчить последствия энергетического кризиса в ЕС может запуск «Северного потока — 2». По данным «Газпрома», давление в уцелевшей после диверсии трубе магистрали сохраняется, а это значит, что она находится в рабочем состоянии. Если трубопровод будет сертифицирован, то российская сторона готова будет оперативно начать поставки, отмечал глава компании Алексей Миллер.

В ЕС между тем отказываются от предложения запустить рабочую нитку «Северного потока — 2». Как ранее отметили в правительстве Германии, по их данным обе нитки трубопроводной системы повреждены и техническая возможность использовать объект отсутствует.

Отказ Европы ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» является в большей степени политическим решением и не соответствует экономической повестке. Такое мнение в разговоре с RT выразил главный аналитик компании «Телетрейд» Марк Гойхман.

«Работа газопроводов «Северный поток» вряд ли станет осуществляться в обозримой перспективе. Даже в случае технической возможности прокачки по оставшейся целой ветке «Северного потока — 2» она, вероятно, не будет задействована. В политическом плане ЕС взял курс на минимизацию поставок газа из России», — отметил эксперт.

AFP

© Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix

При этом за отсутствие российских энергоносителей уже стали расплачиваться европейские потребители, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, затраты Европы на покупку альтернативного российскому газа выросли втрое.

«Это уже привело к рецессии в экономике ЕС, что признали даже специалисты Европейского центрального банка (ЕЦБ). Более того, дефицит сырья и высокая цена на него спровоцировали рост затрат производителей и банкротству ряда предприятий, не говоря уже о снижении уровня жизни населения», — добавил собеседник RT.

В октябре инфляция в еврозоне ускорилась до 10,6%, в очередной раз обновив исторический рекорд. Основной вклад в рост показателя вносит увеличение стоимости энергии, считает Гойхман. Цена газа сейчас держится выше $1100 за тыс. куб. м., что примерно в полтора раза выше, чем год назад, приводит пример эксперт.

«ЕС старается привлечь к себе весь СПГ, который может найти в мире. Для этого трейдеры предлагают за товар более высокую цену, что приводит к росту стоимости энергии для европейских жителей и бизнеса. Население и так уже максимально сократило свои траты, как и производители. Конечно, никто из европейцев не замёрзнет насмерть, но промышленность ждет крайне сложная зима», — заключил Игорь Юшков.