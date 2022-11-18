Aftonbladet: Швеция подтвердила факт диверсий на «Северных потоках»

На «Северных потоках» подтверждён факт диверсий, а на месте взрывов в Балтийском море были изъяты некие «посторонние предметы», на которых были обнаружены остатки взрывчатых веществ. Об этом сообщил прокурор Матс Юнгквист в пресс-релизе ведомства.* В прокуратуре также отметили, что продолжают работу, а специалисты тщательно задокументировали значительные повреждения газопроводов, сообщает Aftonbladet.

По словам Юнгквиста, предварительное следствие очень сложное и обширное и пока неясно, будет ли в отношении кого-то выдвинуто подозрение в совершении преступления. «Сотрудничество с ведомствами Швеции и других стран осуществляется отлично. Для продолжения ведения предварительного расследования и для различного текущего сотрудничества важно, чтобы мы могли работать в тишине и покое», — заявил прокурор в пресс-релизе, пишет Aftonbladet.