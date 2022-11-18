Aftonbladet: Швеция подтвердила факт диверсий на «Северных потоках»

17:01
Камельзон считает, что шансы на победу в матче Рублёва и Циципаса равны
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча между россиянином Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом.
17:01
Экс-президент Молдавии Игорь Додон освобождён из-под домашнего ареста
Бывший президент Молдавии Игорь Додон освобождён из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
16:58
Новак заявил, что Россия и Китай будут совместно создавать энергооборудование
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Пекин планируют развивать сотрудничество в сфере создания и использования энергетического оборудования.
16:49
В Москве рассказали о сохранении социальной направленности бюджетных расходов
Москва сохраняет социальную направленность бюджетных расходов, заявила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
16:49
В Запорожской области заявили о необходимости разминировать более 30% посевных земель
В Запорожской области предстоит разминировать более 30% посевных земель, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
16:45
Гайя пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
Защитник сборной Испании Хосе Луис Гайя пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы.
16:44
ЕП обнародовал проект резолюции о признании России «спонсором терроризма»
Европарламент обнародовал проект резолюции о признании России «государством — спонсором терроризма».
16:40
Карасёв назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Локомотив»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.
16:33
РИА Новости: российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных
Российский танк во время боёв за село Водяное рядом с Авдеевкой в ДНР уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, которое оказалось в распоряжении агентства.
16:32
В Новой Каховке погибли два мирных жителя в результате обстрела ВСУ
Двое мирных жителей погибли, шесть получили ранения при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ, заявили в горадминистрации.
16:31
Власти Новой Каховки рассказали о непрекращающихся обстрелах города со стороны ВСУ
Украинские военные начали обстреливать Новую Каховку в Херсонской области ночью в пятницу, 18 ноября, атаки продолжаются до сих пор. Об этом сообщили в городской администрации.
16:30
«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин
«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин F1 Academy, целью которой является развитие и подготовка молодых гонщиц к более высоким уровням соревнований.
16:26
В Киеве заявили о подготовке к полному отключению электроэнергии
Власти Киева готовятся к полному отключению электроэнергии, заявил замглавы городской администрации Николай Поворозник в эфире телеканала «Киев».
16:25
Губерниев: надоели завистливые фигуристки, завидующие зарплатам футболистов
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему зарплат в футболе и фигурном катании.
16:22
Командующий РВСН сообщил об успешных лётных испытаниях ракетного комплекса «Сармат»
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил об успешных лётных испытаниях ракетного комплекса «Сармат».
16:21
Павлюченко считает, что болельщики смогут найти пиво во время ЧМ-2022
Бывший футболист сборной России по футболу Роман Павлюченко отреагировал на заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете продажи пива на стадионах во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.
16:20
Грузинский премьер: Киев желает, чтобы Тбилиси открыл «второй фронт» для России
Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что члены украинского руководства, которые являются союзниками оппозиции в Грузии, открыто призвали Тбилиси открыть «второй фронт» против России.
16:20
Москвина: цель любого спортивного соревнования — результат, а не эксперимент
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что целью любого спортивного соревнования является результат.
16:15
Москвина объяснила свою эмоциональную реакцию на прокат Мишиной и Галлямова на Гран-при в Москве
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила свою эмоциональную реакцию после проката пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при России в Москве.
16:15
МВД опубликовало видео с задержанным подозреваемым в убийстве девушки в Москве
МВД опубликовало видео с задержанным подозреваемым в убийстве девушки в Москве. Мужчина был задержан полицейскими в Тамбовской области.
16:15
Первый вице-премьер Белоусов назвал российскую экономику островком стабильности
Российская экономика в условиях санкций является островком стабильности. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
16:06
Салихова оценила решение ФИФА запретить продажу пива на стадионах ЧМ-2022
Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на заявление Международной федерации футбола (ФИФА) запретить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира — 2022 в Катаре.
16:05
Макрон заявил о способности Китая «оказывать давление» на Россию
Лидер Франции Эммануэль Макрон назвал полезной способность КНР «оказывать давление» на Россию.
16:00
Юрист Кузнецов назвал изменения в порядке обеспечения инвалидов средствами реабилитации
Юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Никита Кузнецов рассказал, что с 22 ноября будет скорректирован порядок обеспечения инвалидов и ветеранов средствами реабилитации и протезами.
16:00
В Приморье в 2023 году отремонтируют 33 больницы и поликлиники
В муниципалитетах Приморского края в 2023 году планируют капитально отремонтировать 33 объекта в 18 медучреждениях.
16:00
В Севастополе утвердили правила плавания на маломерных судах
Правительство Севастополя утвердило правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах.
16:00
В Челябинской области рассказали о помощи прибывающим из Херсона жителям
Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о помощи прибывающим в регион из Херсона жителям.
15:59
Президента Сербии и премьера Косова пригласили в Брюссель
ЕС пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косова Альбина Курти в Брюссель, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
15:58
В Севастополе утверждён порядок социальной помощи жителям Херсона
Правительство Севастополя утвердило порядок социальной помощи жителям Херсона.
15:55
Пассажиры Мострансавто совершили около 60 млн поездок по картам «Стрелка» с начала года
Пассажиры Мострансавто совершили почти 60 млн поездок по картам «Стрелка» с января 2022 года.
15:54
Аналитик Зельцер назвал юань и гонконгский доллар надёжными валютами для инвестирования
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал валюты, которые могут принести максимальный доход при минимальном риске.
15:54
Daily Mail: МЮ намерен расторгнуть контракт с Роналду без выплаты компенсации
«Манчестер Юнайтед» намерен расторгнуть контракт с нападающим Криштиану Роналду.
15:51
Сафонов не исключил, что часть игроков сборной России вызвали для поднятия их стоимости
Футбольный агент Алексей Сафонов не стал исключать вероятность того, что некоторые игроки были вызваны в сборную России с целью поднятия их трансферной стоимости.
15:49
МВД отказало в гражданстве России исполнившей гимн «Азова» «миссис Крым»
Победительнице крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольге Валеевой, исполнившей гимн признанной в России террористической украинской организации «Азов»*, отказали в российском гражданстве.
15:48
«Транснефть» назвала фейком сведения об атаке беспилотника ВСУ на нефтегавань «Шесхарис»
Компания «Транснефть» заявила, что информация о нападении украинского морского беспилотника на нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный представитель предприятия Игорь Дёмин.
15:47
Замглавы ЕК Домбровскис обсудил в Киеве экстренную помощь Украине
Первый замруководителя Еврокомиссии Валдис Домбровскис встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, они обсудили экстренную помощь Украине.
15:46
Синоптики предупредили о похолодании до -20 °С в Башкирии
В Башкирии к 20 ноября местами похолодает до -20 °С.
15:42
Партнёр ЧМ-2022 отреагировал на запрет властей Катара продавать пиво на стадионах
Пресс-служба торговой марки Budweiser отреагировала на заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете продажи пива на стадионах во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.
15:40
Захарова сообщила о противоправной деятельности СММ ОБСЕ на Украине
Деятельность СММ ОБСЕ на Украине была зачастую не только необъективной, но и противоправной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
15:39
Губерниев — об интересе к Баринову в Турции: эти разговоры в пользу бедных
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику московского «Локомотива» Дмитрию Баринову со стороны одной из турецких команд.
15:39
Сомнолог Сурненкова предупредила водителей о риске ДТП из-за недосыпа
Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова предупредила, что вероятность ДТП резко повышается, если накануне водитель не выспался.
15:36
Представители туротрасли назвали Турцию доступным зарубежным направлением на Новый год
Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о доступных россиянам зарубежных направлениях для отдыха на новогодних каникулах.
15:33
Врач Кабычкин посоветовал людям с заболеваниями суставов беречься холода
Заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал, что резкая смена погоды может привести к обострению заболеваний опорно-двигательного аппарата.
15:33
Десятки российских волонтёров летят в Катар на работу на ЧМ-2022
Десятки российских волонтёров летят в Катар на работу на чемпионате мира по футболу 2022 года.
15:31
Эксперт Давыденко напомнил правила возврата денег за путёвку
Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, могут ли россияне отказаться от оплаченной путёвки.
15:30
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $89 за баррель
Биржевая цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $89 за баррель впервые с 18 октября.
15:28
Баженов: если бы сборная России сейчас готовилась к чемпионату мира, то в ней были бы лучшие игроки
Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал итог товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.
15:28
Захарова: руководство ОБСЕ занималось обслуживанием интересов кураторов Киева
Руководство полевого присутствия ОБСЕ на Украине обслуживало интересы западных кураторов Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
15:27
В Подмосковье рассказали о перебирающихся ближе к городам снегирях
В Московской области рассказали о снегирях, перебирающихся ближе к городам. По словам экспертов, птицы так ведут себя для того, чтобы найти пищу.
15:25
Иммунолог Крючков призвал вакцинироваться от COVID-19
Иммунолог Николай Крючков призвал сделать прививку против COVID-19.