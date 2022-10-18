TV4: на месте подрыва «Северного потока — 1» исчезло 50 м трубопровода

Журналисты шведского издания Expressen опубликовали первые кадры с места взрыва на трубопроводе «Северный поток — 1», передаёт телекомпания TV4. Полученные с помощью подводной камеры снимки показали: не менее 50 метров трубопровода после диверсии исчезли. Репортёр затрудняется ответить, было ли это результатом взрыва или участок трубы забрало следствие для дальнейшего изучения. По полученным данным, сила взрыва была эквивалентна землетрясению 2,3 балла по шкале Рихтера.

С помощью подводных камер журналистам Expressen совместно с компанией Blue Eye Robotics удалось сделать первые снимки газопровода «Северный поток — 1», на которых, как утверждается, видны явные следы предполагаемого саботажа. Эрик Виман, репортёр Expressen, с нами. Расскажите, что, по вашему мнению, изображено на этих фотографиях?

ЭРИК ВИКМАН, репортёр EXPRESSEN: Мы наблюдаем очевидные последствия произошедшего на дне взрыва. Частично трубопровод оборван, но мы также видим глубокую воронку на месте трубы. По-видимому, большая часть трубы просто исчезла или, по крайней мере, погребена в отложениях на морском дне.

Обращались ли вы к экспертам по этому поводу? Был ли проведён какой-либо анализ ситуации?

ЭРИК ВИКМАН: На данный момент мы только успели задокументировать то, как там всё выглядит. Мы вчера поздно вернулись домой. Впоследствии, конечно, придётся проанализировать полученные снимки, которые мы видим на экране. Ранее уже было проведено обследование места преступления, в ходе которого служба государственной безопасности Швеции изъяла улики. Однако это самые первые кадры с морского дна, где произошёл предполагаемый саботаж, которые мы можем сейчас опубликовать.

С помощью сделанных вами на глубине 80 метров подводных фото и видео, как вы сообщили, стало ясно, что 50 метров этого газопровода как будто не хватает. Вам известно, действительно ли это последствие взрыва или, может быть, во время осмотра места преступления определённый участок трубы забрали для дальнейшего анализа?

ЭРИК ВИКМАН: Неизвестно, как расследование на месте преступления могло повлиять на этот район. Как я уже говорил, власти провели изъятие улик. Мы обнаружили лежащий на дне железный лом и остатки трубопровода. С помощью нашего подводного дрона мы прошли вдоль трубопровода и увидели, что по крайней мере на 50 метрах участка отсутствует труба. Мы это поняли при обнаружении другого конца трубы.

Дата выхода в эфир 18 октября 2022 года.