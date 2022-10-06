Dagens Nyheter: шведские спецслужбы нашли подтверждения версии о диверсиях на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции завершила осмотр места преступления на газопроводах «Северный поток» и получила дополнительные подтверждения в пользу версии о совершённых диверсиях на объектах, пишет Dagens Nyheter. Согласно пресс-релизу ведомства, взрывы «нанесли серьёзный ущерб», и в настоящее время специалисты изучают изъятые улики.
После завершения расследования шведской службой безопасности было снято оцепление вокруг зоны утечек газа на «Северных потоках». В ходе изучения места преступления ведомству оказывала поддержку полиция, береговая охрана и вооружённые силы страны. Прокурор Матс Юнгквист сообщил в пресс-релизе о том, что на обоих газопроводах в шведской экономической зоне произошли взрывы, которые «нанесли серьёзный ущерб» этим объектам, пишет Dagens Nyheter.
«Расследование укрепило подозрения в том, что произошла масштабная диверсия. С места преступления были изъяты улики, которые в настоящее время изучаются», — сообщается в пресс-релизе спецслужбы. Также в документе говорится, что предварительное следствие определит возможный круг подозреваемых для последующего выдвижения обвинения, сообщает Dagens Nyheter.
Береговая охрана сообщила, что за последние четыре дня радиус утечек не увеличился. В этой связи ведомству больше не нужно поддерживать кордоны вокруг объектов, и оно возвращается к работе в штатном режиме. По данным экологов, содержание метана в воде в районе утечек превышает норму в тысячу раз. Нанесённый ущерб природе возможно будет оценить только через несколько месяцев, резюмирует Dagens Nyheter.
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