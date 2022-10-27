SVT: российское судно изучает место взрывов «Северных потоков»

Российское исследовательское судно прибыло в район взрывов «Северных потоков» с целью проведения собственного расследования, передаёт телеканал SVT. По данным военного ведомства, разрешения со стороны шведских властей на осуществление такого рода деятельности не нужно. Тем не менее скандинавы опасаются, что за этим кораблём может последовать и российский ВМФ.

Российское судно «Нефрит» прибыло в район одной из повреждённых ниток трубопровода «Северный поток». В Министерстве обороны Швеции подтвердили, что корабль находится там с целью проведения расследования для компании Nord Stream. В то же время шведские ВМФ увеличили своё присутствие в этом районе. «Нам уже давно известно об их планах», — заявил глава службы связи ВМФ Йимми Адамссон шведскому телеканалу.

Представители компании Nord Stream сообщили SVT в среду, что они всё ещё ждут разрешения на проведение расследования, однако, по данным шведского военного ведомства, такое разрешение не требуется. «Поскольку это международные воды, для проведения такого рода расследования не требуется разрешения шведских властей», — подчеркнул Адамссон телеканалу.

Эксперты обеспокоены тем, что за кораблём компании Nord Stream может следовать российский флот. Тем не менее признаков этого пока нет. В то же время корабли шведского морфлота проводят новые расследования и ведут наблюдение за районом. Осмотр места преступления шведской стороной уже давно завершён, но минобороны сочло необходимым найти дополнительные улики, резюмирует SVT.