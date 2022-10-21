Против рынка: почему попытки ЕС снизить цены на газ толкают Европу к рецессии

Евросоюзу не удаётся окончательно согласовать новый пакет антикризисных мер в сфере энергетики, поскольку ряд стран выступают против некоторых предлагаемых инициатив. В частности, руководство ЕС призывает создать картель для совместных закупок газа, ограничить стоимость сырья на бирже и в генерации электроэнергии, а также при необходимости делиться топливом друг с другом. Власти Бельгии уверены, что в течение нескольких недель консенсус будет достигнут. Впрочем, по мнению экспертов, подобные методы борьбы с высокими ценами на углеводороды рискуют обернуться дефицитом и ещё более серьёзным удорожанием энергоресурсов. В этом случае государства региона может ждать дальнейший рост инфляции и наступление рецессии. Как полагают специалисты, шансы на такое развитие событий становятся всё выше.

Европейскому союзу потребуется ещё несколько недель для окончательного принятия новых мер по борьбе с энергетическим кризисом, сообщил журналистам в пятницу, 21 октября, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

По его словам, Брюссель намерен добиться снижения цен на энергию для рядовых потребителей. Вместе с тем обсуждаемые в ЕС предложения пока не находят единогласной поддержки всех государств объединения, констатировал политик.

«Необходимо учитывать конкретные условия в каждой стране ЕС. Ни одна страна не блокирует какие бы то ни было меры просто так, всем нужно, чтобы учитывались их конкретные условия», — цитирует ТАСС бельгийского премьера.

Также по теме «Гарантий никто дать не может»: хватит ли странам Европы запасов газа на предстоящую зиму На торгах в понедельник, 17 октября, цены на газ в Европе впервые за четыре месяца опускались до $1250 за 1 тыс. куб. м. Участники...

По его словам, изучается возможность создания картеля для импорта газа. Соответствующую инициативу ранее озвучили в Европейской комиссии. Согласно задумке, совместные закупки энергосырья сразу для всего Евросоюза позволят снизить конкуренцию между странами региона, что приведёт к удешевлению сырья.

Также в ЕК предлагают государствам объединения делиться газом друг с другом в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и установить временный потолок цен при торговле сырьём на бирже. Наряду с этим в Евросоюзе призывают ненадолго ограничить стоимость газа в генерации электроэнергии.

Впрочем, категорически против подобных мер активно выступают власти Венгрии, о чём заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Более того, по его словам, позицию Будапешта разделяет и ряд других государств ЕС.

«Обязательные общие закупки энергоносителей и общеевропейский потолок цен на газ противоречат интересам Венгрии... (В случае их введения. — RT) контракты, лежащие в основе поставок газа в Венгрию, будут аннулированы, и Венгрия останется без энергоснабжения... Однако, есть и другие, кто думает так же, как мы», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

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Попытка организовать совместные закупки природного газа на общеевропейском уровне может стать первым шагом ЕС на пути к централизованному планированию в энергетической сфере, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. По его оценке, в долгосрочной перспективе такая практика поможет региону избежать новых серьёзных проблем, но вряд ли позволит справиться с текущими вызовами.

«Не совсем ясно, как представленные инициативы помогут Европе снизить цены именно сейчас в условиях конкуренции за сырьё с Азией и сильного падения поставок из России. Если ЕС будет получать газ по остаточному принципу, ситуация с доступностью топлива может только ухудшиться», — объяснил собеседник RT.

Похожей точки зрения придерживается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По словам специалиста, если Европа начнёт диктовать поставщикам газа собственные условия по ценам, производители углеводородов будут перенаправлять экспорт в другие регионы, где нет подобных ограничений.

«Вряд ли эти действия приведут к реальному снижению цен на газ, так как главный поставщик сырья на европейский рынок в лице России уже заявил, что откажется продавать газ странам, которые присоединятся к этой инициативе. В ситуации, когда на рынке возникнет дефицит сырья, никакие административные ограничения не заставят цены снизиться», — подчеркнул Деев.

Перспективы создания европейского картеля импортёров скептически оценивают и в «Газпроме». Как ранее отмечал глава компании Алексей Миллер, правила торговли углеводородами устанавливают продавцы, а не покупатели. При этом поставщики топлива не намерены действовать себе во вред, подчеркнул топ-менеджер.

«Мы играем в игры по правилам, которые придумали мы. И не играем в игры по правилам, которые придумали не мы. Не было никаких картелей потребителей на наших ключевых рынках», — заявил глава «Газпрома» 12 октября.

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Примечательно, что в своё время Россия сумела стать главным поставщиком природного газа в Европу в том числе за счёт предоставления скидок. Так, «Газпром» продавал топливо странам ЕС по относительно низким ценам, которые были заранее зафиксированы в контрактах, напомнила RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Сегодня, по её словам, Евросоюз пытается максимально снизить зависимость от российского сырья, но при этом удержать цены с помощью прямого нарушения рыночных механизмов.

«В ЕС хотят сделать невозможное: покупать газ не у «Газпрома», но чтобы цены были как у «Газпрома». На бирже такое исключено — как рынок цену установил, такой она и будет. Вмешательство государства или надгосударственных образований в рыночные механизмы не имеет перспектив. Итогом может стать только дефицит сырья, а это значит, что инфляция в Европе будет оставаться высокой», — пояснила Мильчакова.

«Надежды стали ещё более призрачными»

На фоне заметного удорожания энергии потребительские цены на товары и услуги в Евросоюзе выросли в среднем на 10,9% за последние 12 месяцев. Такой уровень годовой инфляции стал максимальным за всё время существования ЕС. Более того, в ряде государств Европы показатель уже превысил 12—13%, в Нидерландах и Чехии преодолел отметку 17%, а в странах Прибалтики ещё летом перевалил за 22%, свидетельствуют материалы Евростата.

Для борьбы с рекордной инфляцией Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за долгое время перешёл к ужесточению своей монетарной политики. Так, в 2022 году регулятор уже дважды повысил свою процентную ставку (до 1,25% годовых), хотя до этого на протяжении шести лет удерживал её на нулевой отметке.

Традиционно ужесточение денежно-кредитной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на уровень цен. Впрочем, в текущих условиях действий ЕЦБ может оказаться недостаточно для решения инфляционных проблем, считают эксперты.

«Пока что европейские власти пытаются сдерживать инфляцию за счёт госсубсидий. По мере их завершения ценовое давление может усилиться, так что пики инфляции во многих странах ЕС ещё впереди. Между тем возможности бороться с инфляцией на уровне монетарной политики у Европы нет, примером чему служит ситуация в Великобритании. Темпы роста цен могут замедлиться только через наступление рецессии, а к этому всё и идёт», — рассказал Игорь Галактионов.

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Результатом ажиотажного повышения цен в Европе уже стало рекордное за более чем полтора года падение деловой активности, говорится в исследовании американской компании S&P Global.

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По оценкам аналитиков, в сентябре сводный индекс PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг еврозоны опустился до 48,1 пункта. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать в начале 2021 года, когда страны региона переживали последствия пандемии COVID-19.

Отметим, что с июля показатель непрерывно остаётся ниже критической отметки 50 пунктов. Такая ситуация традиционно свидетельствует об ухудшении экономической ситуации.

«Надежды на то, что еврозоне удастся избежать рецессии, стали ещё более призрачными из-за резкого падения деловой активности… В настоящее время не только усиливается экономический спад, но и усугубляется инфляционная картина. А это значит, что для ведущих политиков, стремящихся сдержать усиливающуюся инфляцию, растёт риск резкого снижения основной массы экономических показателей», — заявил главный экономист S&P Global Крис Уильямсон.

К аналогичному выводу пришли и эксперты британской компании Oxford Economics. По мнению специалистов, на сегодняшний день у экономики Европы не осталось шансов избежать спада.