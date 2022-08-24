На волне рецессий: чем рекордное снижение курса евро может угрожать экономике ЕС

С начала рабочей недели европейская валюта на мировом рынке торгуется дешевле американской. При этом накануне соответствующий курс опускался до минимального с 2002 года уровня. Аналитики объясняют падение интереса инвесторов к активу общим ухудшением ситуации в экономике еврозоны после введения антироссийских санкций. Так, на фоне разрыва торговых связей с Москвой и снижения поставок энергоресурсов уровень инфляции в регионе обновил исторический максимум, а показатели деловой активности замедляются второй месяц подряд. В сложившихся обстоятельствах специалисты говорят о высокой вероятности начала рецессий в странах объединения. Впрочем, улучшить ситуацию могло бы точечное смягчение рестрикций в отношении Москвы, отмечают эксперты.

На протяжении трёх дней подряд европейская валюта на мировом рынке торгуется дешевле американской. Так, в среду, 24 августа, на мировом рынке за €1 давали $0,99. Таким образом, евро находится на минимальной отметке по отношению к доллару за последние 20 лет.

Начиная с конца января европейская валюта подешевела по отношению к американской почти на 14%. Наблюдаемая динамика во многом связана с ухудшением ситуации в экономике Европы, считает аналитик ГК «Финам» Александр Потапин.

«Неопределённость в отношении энергетической безопасности ЕС и потоков газа в крупнейшие экономики региона, в частности Германию, не даёт инвесторам поводов для позитива. В ЕС остро стоит проблема энергоснабжения, поскольку поставки газа и нефти из России, по сути, прекратились после ввода санкционных ограничений», — подчеркнул эксперт.

Напомним, с конца зимы Евросоюз, США и некоторые другие страны продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине. Всего в отношении Москвы введено уже почти 11,8 тыс. ограничений (9,1 тыс. из них — с 22 февраля), говорится в материалах глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Рестрикции затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Также была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а часть транснациональных компаний объявили об уходе из РФ.

С начала марта инфляция в еврозоне ускорилась до 8,9% в годовом выражении. Значение стало максимальным за всё время наблюдений. В ряде стран региона, в частности в Эстонии, Латвии и Литве, рост цен на товары и услуги превысил 20%, свидетельствуют данные Евростата.

Одновременно стоимость энергоресурсов находится на исторически высоких уровнях. Так, цены на газ в Европе превзошли отметку $3 тыс. за 1 тыс. куб. м. В подобных обстоятельствах некоторые европейские компании вынуждены сокращать производство товаров, чтобы снизить расходы на топливо.

Также по теме Сырьевой вентиль: почему стоимость газа в ЕС превысила $3000 за тысячу кубометров На торгах в понедельник, 22 августа, цены на газ в Европе впервые с начала марта превышали $3 тыс. за 1 тыс. куб. м. Трейдеры...

Европейские власти назвали сложившуюся ситуацию сложной и призвали готовиться к последствиям кризиса. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что регион переживает большие потрясения, а «период изобилия» закончился.

«Нам придётся столкнуться с экономическими последствиями. Речь идёт о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными», — подчеркнул Макрон в ходе первого заседания министров после летнего перерыва.

По оценкам специалистов Morgan Stanley, вероятность наступления рецессии по итогам года в ряде государств ЕС превышает 50%. Во многом такое положение дел обусловлено географической близостью и вовлечённостью Евросоюза в кризис вокруг Украины, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Европа находится ближе к конфликту, чем, например, США, поэтому и экономика региона страдает больше американской. Геополитическая напряжённость отталкивает инвесторов от активов, номинированных в евро, поэтому в среднесрочной перспективе мы вполне можем увидеть курс европейской валюты на уровне $0,8—0,85 за евро», — не исключает собеседник RT.

По словам аналитиков, ранее российский рынок был одним из ключевых для сбыта европейских товаров. При этом разрыв экономических связей с Москвой и одновременное сокращение поставок энергоресурсов из РФ привели к серьёзному ослаблению бизнес-климата в Европейском регионе. По данным S&P Global, индекс деловой активности PMI по еврозоне в промышленности и сфере услуг второй месяц подряд находится ниже критической отметки 50 пунктов, что свидетельствует о сокращении объёмов экономики.

«Кроме того, опасения вызывает и чрезмерная денежная масса в финансовой системе ЕС. В попытках поддержать экономику в условиях пандемии европейский регулятор включил бумажный станок и напечатал в два раза больше денег по отношению к экономике ЕС, чем Федрезерв по отношению к экономике США. Такое положение дел ещё больше подрывает доверие рыночных игроков к евро», — добавил Бабин.

Игра на повышение





В пользу снижения курса европейской валюты играет и растущая разница между процентными ставками в Евросоюзе и Соединённых Штатах. Такое мнение в беседе с RT выразил ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. Как полагает эксперт, на этом фоне вложения в доллар становятся для инвесторов более привлекательными по сравнению с евро.

«ФРС США находится в более выгодном положении потому, что раньше приступила к ужесточению денежно-кредитной политики. Это спровоцировало масштабное укрепление доллара, которое само по себе помогает американскому регулятору бороться с инфляцией. И напротив, снижение курса евро усложняет ситуацию для Европейского центробанка», — отметил специалист.

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В июле совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) впервые за 11 лет повысил процентную ставку — с 0 до 0,5% годовых. Такое решение в ЕЦБ объяснили необходимостью сдержать рост потребительских цен. В то же время рост показателя приводит к удорожанию кредитов для бизнеса, что ещё сильнее ослабляет экономическую активность в еврозоне.

«ЕЦБ, как и ФРС, придётся и дальше повышать ставки для борьбы с инфляцией и при этом пытаться не допустить жёсткой посадки экономики. Однако ЕЦБ находится в более сложном положении, поскольку Европа, в отличие от США, не обеспечивает сама себя энергоносителями. Поэтому ЕЦБ может действовать менее решительно, чем ФРС», — добавил Сыроваткин.

Впрочем, выйти из экономического кризиса ЕС мог бы в случае частичного смягчения санкций в отношении России, признают эксперты. Ранее Евросоюз уже вывел из-под действия санкций совершение сделок по оплате поставок российской нефти в третьи страны. Также члены объединения ослабили ограничения для экспорта продовольствия из России.

В первую очередь перед Европой стоит задача не ослабить давление на Россию, а сделать ограничения менее болезненными для собственного бизнеса и местного населения. Об этом RT рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.