«Говорит то, что ему диктует Запад»: в России ответили на ультиматум Зеленского по переговорам с Москвой

Владимир Зеленский заявил, что проведение суда над украинскими военными в Мариуполе станет «линией», после которой переговоры между Украиной и Россией будут невозможны. Ранее Зеленский говорил, что страна откажется от переговорного процесса с РФ в случае проведения референдумов на территориях, освобождённых от украинских националистов. В Госдуме подчеркнули, что все заявления представителей украинской власти — ретрансляция посылов их западных кураторов.

Заявления Владимира Зеленского о черте, за которой будут невозможны переговоры с Россией, — ретрансляция посылов его кураторов, заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он подчеркнул, что президент Украины — «марионетка в руках Запада», «которая давно утратила возможность принимать хоть сколько-нибудь самостоятельные решения».

«Зеленскому стоит хоть на мгновение задуматься, до какого состояния следует довести возглавляемую им страну, чтобы жители её территорий не видели своё дальнейшее будущее в составе Украины», — заявил Белик.

Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 21 августа, что в случае проведения трибунала над украинскими военными, которые обстреливали Мариуполь, Украина откажется от любых переговоров с Россией. «Это будет той линией, за которой какие-либо переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше диалога. Нашим государством всё сказано», — сказал он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил RT, что президент Украины «говорит то, что ему диктуют Запад, США и Великобритания».

«У них (западных стран. — RT) нет никаких интересов защищать Украину, у них требование — «воевать до последнего украинца». Поэтому заявления Зеленского ничего не стоят. Как ему скажут, так он и будет говорить, потому что это марионетка», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал мнение Зеленского «ничтожным и ни на что не влияющим».

AP

© Efrem Lukatsky

Как говорил ранее в августе глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, к проведению суда над украинскими военными ведётся активная подготовка: «До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами». По его словам, процесс будет прозрачным.

Владимир Зеленский уже не первый раз заявляет о неких ультиматумах по переговорам. Так, после трёхсторонней встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, состоявшейся 18 августа во Львове, он говорил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских войск с контролируемых Россией территорий.

До этого Зеленский «предупреждал» Москву, что переговорный процесс не возобновится в случае проведения референдумов на территории регионов, подконтрольных российским ВС. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что планы по проведению референдумов есть у самих жителей этих территорий.

«Дело в том, что эти планы (проведение референдума. — RT) — у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы неверный адрес», — отмечал Песков.

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При этом ещё в начале августа в Кремле констатировали, что украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров» и нет никаких предпосылок для встреч, в том числе на высшем уровне, поскольку сначала «домашнюю работу» должны проделать делегации переговорщиков.

Аналогичным образом в интервью Financial Times высказался постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, заявивший, что «нет никакой практической платформы» для проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В свою очередь, Владимир Путин подчёркивал, что Москва не отказывается от переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет Киеву.