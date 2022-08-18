Зеленский назвал условие для проведения переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при соблюдении которого возможны переговоры с Россией. Об этом он заявил после трёхсторонней встречи с лидером Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове.

Об этом информирует турецкое агентство Anadolu.

По словам Зеленского, переговоры с Москвой возможны только после вывода российских войск с контролируемых Россией территорий.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему готова решать украинскую проблему дипломатическим путём, но на своих условиях.

В Кремле отметили, что Россия никогда не закрывала дверь для переговоров с украинской стороной.

До этого российский президент Владимир Путин также рассказал о нежелании Киева выполнять стамбульские договорённости в рамках мирных переговоров.