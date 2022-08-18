Зеленский назвал условие для проведения переговоров с Россией
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Об этом информирует турецкое агентство Anadolu.
По словам Зеленского, переговоры с Москвой возможны только после вывода российских войск с контролируемых Россией территорий.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему готова решать украинскую проблему дипломатическим путём, но на своих условиях.
В Кремле отметили, что Россия никогда не закрывала дверь для переговоров с украинской стороной.
До этого российский президент Владимир Путин также рассказал о нежелании Киева выполнять стамбульские договорённости в рамках мирных переговоров.