Песков заявил, что Россия никогда не закрывала дверь для переговоров с Украиной

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Россия никогда не закрывала дверь для переговоров с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ни президент, ни министр (иностранных дел России Сергей Лавров. — RT) никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости заявил, что в нынешней ситуации вести переговоры с Украиной нет смысла.

Глава МИД России вспомнил заявления западных политиков о том, что Киев «должен победить на поле боя» и не должен пока идти на переговоры, потому что у него слабые позиции на фронте.

Российский лидер Владимир Путин также рассказал о нежелании Киева выполнять стамбульские договорённости в рамках мирных переговоров.

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