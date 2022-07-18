Ушаков: при возобновлении переговоров Москвы с Киевом условия будут иные

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Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что в случае возобновления переговоров Москвы с Киевом условия будут иные.
Ушаков: при возобновлении переговоров Москвы с Киевом условия будут иные
  • РИА Новости
  • © БелТА

Об этом информирует РИА Новости.

«Если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные», — сказал Ушаков.

При этом помощник президента заявил, что Москва не видит заинтересованности Киева и его западных партнёров в возобновлении российско-украинских переговоров.

В МИД России заявили, что киевский режим вновь подтвердил — он не желает переговоров с Москвой и сам отказался от них.

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