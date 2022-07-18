Ушаков заявил об отсутствии заинтересованности Украины в возобновлении переговоров

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не видит заинтересованности Киева и его западных партнёров в возобновлении российско-украинских переговоров.

«Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается», — цитирует его ТАСС.

Ушаков подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной прервались «после принципиальной договорённости относительно стамбульских договорённостей».

После этого, по словам Ушакова, украинская делегация перестала поддерживать какие-либо контакты с Россией.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим вновь подтвердил, что не желает переговоров с Россией, он сам отказался от них.