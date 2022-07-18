Захарова: киевский режим вновь подтвердил, что не желает переговоров с Россией

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Киевский режим вновь подтвердил, что не желает переговоров с Россией, он сам отказался от них, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: киевский режим вновь подтвердил, что не желает переговоров с Россией
  • © МИД России

Так она прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев настаивает на переговорах с Россией лишь после того, как она потерпит «поражение на поле битвы».

«Ответ всем, кто упрекает Россию в «неведении переговоров с киевским режимом». Киевский режим отказался сам. Сегодня это ещё раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению», — написала она в Telegram.

Она подытожила, что таким образом подтверждён факт того, что Владимир Зеленский и его соратники мира не хотят.

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