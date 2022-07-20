Путин заявил о нежелании Киева выполнять стамбульские договорённости 

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Президент России Владимир Путин заявил о нежелании Киева выполнять стамбульские договорённости в рамках мирных переговоров.

Он отметил, что в ходе переговоров в Стамбуле было фактически достигнуто соглашение и осталось его только парафировать.

По словам Путина, после того, как для того, чтобы создать условия, российские войска отошли из центра Украины, от Киева, то украинская сторона отказалась от выполнения соглашения.

Президент России подчеркнул, что конечный результат зависит не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые обязательства.

«Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — сказал глава государства.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что в случае возобновления переговоров Москвы с Киевом условия будут иные. Он также отметил, что Россия не видит заинтересованности Украины и её западных партнёров в возобновлении российско-украинских переговоров.

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