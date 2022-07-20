Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости высказался о переговорах Москвы и Киева.

По его словам, в нынешней ситуации вести переговоры с Украиной нет смысла.

Лавров вспомнил заявления западных политиков о том, что Киев «должен победить на поле боя» и не должен пока идти на переговоры, потому что у него слабые позиции на фронте.

«Я считаю, что всё это, как говорят, в пользу бедных... И потому что не получится, и потому что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьёзного внимания серьёзных людей. Мы это уже поняли», — сказад он.

Он добавил, что западные страны удерживают Киев от любых конструктивных шагов, накачивают оружием и заставляют его использовать всё более рискованно.

«Они очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам и англичанам это выгодно», — сказал министр.

По его словам, у него нет сомнений, что Киеву не дадут вести переговоры, пока такое решение не примут в США.

Лавров заявил, что в нынешней ситуации вести переговоры с Украиной нет смысла

Ранее президент России Владимир Путин заявил о нежелании Киева соблюдать стамбульские договорённости в рамках мирных переговоров.