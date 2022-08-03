Песков: Россия готова решать украинскую проблему дипломатическим путём на своих условиях

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему готова решать украинскую проблему дипломатическим путём, но на своих условиях.

«Действительно, Россия была и остаётся готовой к решению украинской проблемы дипломатическим путём — на своих условиях», — сказал он.

Песков напомнил, что российские условия прекрасно известны Киеву.

Ранее в Кремле заявили, что Россия никогда не закрывала дверь для переговоров с украинской стороной.

До этого российский президент Владимир Путин также рассказал о нежелании Киева выполнять стамбульские договорённости в рамках мирных переговоров.