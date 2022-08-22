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Постпред России: никакой практической платформы для встречи Путина и Зеленского нет

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Никакой практической платформы для проведения встречи российского президента Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским нет, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Вместе с этим дипломат отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган «делает всё возможное» для содействия диалогу.

«Нет никакой практической платформы для проведения этой встречи», — цитирует Гатилова РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо сообщило, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять участие в саммите G20 на Бали.

Как отмечали в Кремле, предпосылок для встречи Путина с Зеленским на G20 нет.

Совет национальной безопасности Белого дома считает, что украинский президент  должен посетить ноябрьский саммит G20 на Бали, если там будет присутствовать глава российского государства.

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