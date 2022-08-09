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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского на G20

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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на G20.
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского на G20
  • РИА Новости

«Мы ещё раз сказали, что можем только де-факто констатировать ситуацию, которая есть сейчас. И мы говорили об этом вчера. Пока предпосылок для такой встречи нет», — сказал Песков.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать лидер России Владимир Путин.

В Кремле отмечали, что встреча между президентами Путиным и Зеленским возможна только после того, как всю «домашнюю работу» проделают делегации переговорщиков, но этого пока не произошло.

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