В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского на G20

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на G20.

«Мы ещё раз сказали, что можем только де-факто констатировать ситуацию, которая есть сейчас. И мы говорили об этом вчера. Пока предпосылок для такой встречи нет», — сказал Песков.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать лидер России Владимир Путин.

В Кремле отмечали, что встреча между президентами Путиным и Зеленским возможна только после того, как всю «домашнюю работу» проделают делегации переговорщиков, но этого пока не произошло.