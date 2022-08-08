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В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского предпосылок пока нет.
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского
  • AFP
  • © Ian LANGSDON / POOL

«Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю «домашнюю работу» проделают делегации переговорщиков», — сказал Песков.

Он отметил, что этого пока не произошло.

«Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом (встречи. — RT) пока ещё в настоящий момент нет», — сказал он, комментируя предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об организации переговоров между Путиным и Зеленским.

Ранее Эрдоган заявил, что предложил Путину провести его встречу с украинским коллегой Зеленским на турецкой территории.

Турецкий лидер выразил уверенность, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров

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