В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского предпосылок пока нет.

«Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю «домашнюю работу» проделают делегации переговорщиков», — сказал Песков.

Он отметил, что этого пока не произошло.

«Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом (встречи. — RT) пока ещё в настоящий момент нет», — сказал он, комментируя предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об организации переговоров между Путиным и Зеленским.

Ранее Эрдоган заявил, что предложил Путину провести его встречу с украинским коллегой Зеленским на турецкой территории.

Турецкий лидер выразил уверенность, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров.