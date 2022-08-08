В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского
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«Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю «домашнюю работу» проделают делегации переговорщиков», — сказал Песков.
Он отметил, что этого пока не произошло.
«Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом (встречи. — RT) пока ещё в настоящий момент нет», — сказал он, комментируя предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об организации переговоров между Путиным и Зеленским.
Ранее Эрдоган заявил, что предложил Путину провести его встречу с украинским коллегой Зеленским на турецкой территории.
Турецкий лидер выразил уверенность, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров.