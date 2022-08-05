Песков: Путин и Эрдоган говорили о развитии всего комплекса отношений России и Турции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи говорили о развитии всего комплекса отношений России и Турции.

Об этом сообщило РИА Новости.

Он прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что Путин якобы предложил Эрдогану, чтобы Россия выкупила доли турецких нефтеперерабатывающих компаний. В статье говорится, что Россия таким образом якобы пытается обойти эмбарго Евросоюза. Также газета утверждает, что турецкий лидер ожидает от России согласия на турецкую операцию против курдов на севере Сирии.

Песков ответил на вопрос, соответствует ли данная информация действительности.

«Речь шла о перспективах развития всего комплекса двусторонних торгово-экономических отношений», — заявил представитель Кремля.

Также Путин и Эрдоган подчеркнули ключевое значение искренних и доверительных отношений для достижения международной стабильности.