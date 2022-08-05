Путин и Эрдоган подчеркнули важность искренних отношений
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении лидеров по итогам переговоров в Сочи. Документ опубликован на сайте Кремля.
«По региональной проблематике лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности», — говорится в заявлении.
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продлилась более четырёх часов.
Как уточняет телеканал TRT Haber, это уже вторая встреча президентов двух стран за последние 17 дней.