Путин и Эрдоган подчеркнули важность искренних отношений

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули ключевое значение искренних и доверительных отношений для достижения международной стабильности.

Об этом говорится в заявлении лидеров по итогам переговоров в Сочи. Документ опубликован на сайте Кремля.

«По региональной проблематике лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности», — говорится в заявлении.

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продлилась более четырёх часов.

Как уточняет телеканал TRT Haber, это уже вторая встреча президентов двух стран за последние 17 дней.