Встреча Путина и Эрдогана в Сочи продлилась более четырёх часов

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершилась, переговоры продлились более четырёх часов.

РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости. В ходе переговоров лидеры двух стран планировали обсудить двусторонние отношения между Россией и Турцией, а также текущие глобальные и региональные вопросы.