Встреча Путина и Эрдогана в Сочи продлилась более четырёх часов
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершилась, переговоры продлились более четырёх часов.
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
В ходе переговоров лидеры двух стран планировали обсудить двусторонние отношения между Россией и Турцией, а также текущие глобальные и региональные вопросы.
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