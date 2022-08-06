Эрдоган заявил, что предложил Путину провести его встречу с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести его встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на турецкой территории.

«Я ещё раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Он выразил уверенность, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа говорили о развитии всего комплекса отношений России и Турции.

Также стороны подчеркнули ключевое значение искренних и доверительных отношений для достижения международной стабильности.