военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Подоляк допустил присутствие Зеленского на G20, если там будет Путин

Короткая ссылка
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать лидер России Владимир Путин.
Подоляк допустил присутствие Зеленского на G20, если там будет Путин
  • РИА Новости

Об этом Подоляк рассказал в интервью BBC News Украина.

«Я думаю, что это (вопрос о присутствии Зеленского на саммите. — RT) будет решаться конкретно ближе уже к саммиту... Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», — отметил он.

По его словам, с начала спецоперации Зеленский ни разу не покидал территорию Украины, но готов это сделать ради личной встречи с Путиным в рамках саммита G20.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что формат участия президента России Владимира Путина в саммите G20 определят ближе к встрече.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить