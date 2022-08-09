Подоляк допустил присутствие Зеленского на G20, если там будет Путин

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать лидер России Владимир Путин.

Об этом Подоляк рассказал в интервью BBC News Украина.

«Я думаю, что это (вопрос о присутствии Зеленского на саммите. — RT) будет решаться конкретно ближе уже к саммиту... Если будет присутствовать Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», — отметил он.

По его словам, с начала спецоперации Зеленский ни разу не покидал территорию Украины, но готов это сделать ради личной встречи с Путиным в рамках саммита G20.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что формат участия президента России Владимира Путина в саммите G20 определят ближе к встрече.