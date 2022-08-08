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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о референдуме на освобождённых территориях

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о референдуме на освобождённых территориях.
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о референдуме на освобождённых территориях
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

«Дело в том, что эти планы (проведение референдума. — RT) у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес», — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление о том, что переговоры между Россией и Украиной не могут состояться в случае, если на освобождённых территориях будут проведены референдумы.

Также Песков отметил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского предпосылок пока нет.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион «навсегда уходит» из состава Украины.

Как сообщалось, референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.

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