В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о референдуме на освобождённых территориях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о референдуме на освобождённых территориях.

«Дело в том, что эти планы (проведение референдума. — RT) у жителей региона. Это же не мы проводим референдум. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается — к гражданам Украины упомянутых районов или к гражданам России. Если к гражданам и руководству России, то в данном случае мы — неверный адрес», — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление о том, что переговоры между Россией и Украиной не могут состояться в случае, если на освобождённых территориях будут проведены референдумы.

Также Песков отметил, что для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского предпосылок пока нет.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион «навсегда уходит» из состава Украины.

Как сообщалось, референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.