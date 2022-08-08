Власти Запорожской области заявили, что регион «навсегда уходит» из состава Украины

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион «навсегда уходит» из состава Украины.

«Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией и обратного пути не будет», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, киевские власти осознают это и пытаются угрожать мирному населению, осуществляя обстрелы гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что дату референдума намерены определить в течение месяца.