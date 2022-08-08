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Власти Запорожской области заявили, что регион «навсегда уходит» из состава Украины

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион «навсегда уходит» из состава Украины.
Власти Запорожской области заявили, что регион «навсегда уходит» из состава Украины
  • РИА Новости

«Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией и обратного пути не будет», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, киевские власти осознают это и пытаются угрожать мирному населению, осуществляя обстрелы гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что дату референдума намерены определить в течение месяца.

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