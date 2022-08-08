«Никакого переговорного процесса нет»: в Кремле заявили об «уходе с радаров» делегации переговорщиков Украины

Никакого переговорного процесса между Москвой и Киевом нет, заявил Дмитрий Песков, подчеркнув, что украинская делегация переговорщиков «ушла с радаров». Также, по словам официального представителя Кремля, нет каких-либо предпосылок не только для встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но и для простого возобновления контактов между странами. В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на собственных условиях. Он напомнил, что спецоперация в поддержку Донбасса стала «жёстким, но тщательно продуманным» ответом на русофобскую политику Запада.

Между Россией и Украиной не ведётся никаких переговоров по урегулированию ситуации из-за позиции Киева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается — продолжается до выполнения постановленных целей», — заявил Песков.

По его словам, в данный момент нет каких-либо предпосылок для переговоров с украинской стороной.

«Что касается встречи на высшем уровне, между президентами Путиным и Зеленским, она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом [встречи] пока ещё в настоящий момент нет», — добавил официальный представитель Кремля.

6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги своей встречи с Владимиром Путиным в Сочи, сообщил, что напомнил российскому лидеру о готовности Анкары организовать его переговоры с Владимиром Зеленским.

«Россия добивается мира на Украине на наших условиях»

Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на собственных условиях, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие «партнёры» по международному сообществу, жаждущие военного поражения России», — подчеркнул он.

По его словам, решение о проведении специальной военной операции стало «жёстким, но тщательно продуманным» ответом на русофобскую политику, которую проводит коллективный Запад.

«У нас свои национальные интересы, и мы их обеспечим всеми доступными способами», — добавил Медведев.

«Киевские власти приступили к распродаже страны»

Варшава постепенно реализует свои далекоидущие планы в отношении Украины, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Становится всё очевиднее, что речь идёт не только о возможности введения «поль­ских миротворческих сил» в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — говорится в сообщении.

По данным СВР, в первую очередь это касается сельскохозяйственного производства. Так, польские компании организовали скупку продукции украинских сельхозпро­изводителей по занижен­ным ценам, что приведёт к банкротству многих предприятий. В дальнейшем они скупят их активы и земли по «бро­совым» ценам, отмечают в ведомстве. При этом уже сейчас поляки приобретают ячмень по $30 за 1 т, что «почти в пять раз дешевле реальной стоимости этого продукта».

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Наряду с этим Варшава инвестирует средства в создание транспортной инфраструктуры, которая необходима для беспрепятственного вывоза украинского продовольствия в Европу и на другие рынки, где цены значительно выше. Под эти цели Верховная рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши и закон о приватизации, допускающий продажу украинских промышленных предприятий со скидкой 50%.

«Таким образом, нынешние киевские власти, по существу, уже приступили к распродаже страны, отдавая приоритет в этом «бизнес-проекте» польским соседям», — констатировали в СВР.

Обстрелы ВСУ Запорожской АЭС

Посольство России призвало ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) «осудить преступные действия» киевского режима, по указу которого украинские военные ведут обстрелы Запорожской АЭС, и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. При этом американских журналистов призывают «прекратить горланить русофобские измышления».

Так российские дипломаты ответили на сообщения американских СМИ о том, что артиллерийские удары по территории ЗАЭС якобы нанесли российские военные: «Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот».

«Это не первая провокация Киева на радиационно опасных объектах. Обстрелы Запорожской АЭС формированиями ВСУ имеют преднамеренный характер. Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы», — говорится в заявлении.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак ВСУ произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, также призвал остановить «самоубийственные» атаки на Запорожскую АЭС.