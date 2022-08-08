Служба внешней разведки России: Польша продолжает «осваивать» Украину

Польша продолжает «осваивать» Украину, говорится в заявлении на сайте Службы внешней разведки России.

«Пресс-бюро СВР России сообщает, что поступающая в службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины. Становится всё очевиднее, что речь идёт не только о возможности введения «польских миротворческих сил» в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — отмечается в сообщении.

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин ранее заявил о готовности Польши к более активному сотрудничеству по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией с целью прикрытия своих планов по захвату Западной Украины.

Нарышкин отметил, что Польша пытается завуалировать свою экспансию на Западную Украину, развернув с этой целью массированную пропаганду для маскировки.

По данным разведки, в Польше акцент предложено сделать на создании образа «коллективного участия» всех европейских соседей Украины в делах Киева.

В конце июля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале опубликовал карту, на которой большая часть Украины отходит к другим странам.